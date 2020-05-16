Coronavírus no ES: Presidente Kennedy é classificado como 'alto risco'

O novo cálculo é feito com base no coeficiente de casos confirmados a cada 100 mil habitantes e a taxa de ocupação dos leitos de UTI disponíveis. Presidente Kennedy possui 72 casos confirmados e, segundo o último senso do IBGE, uma população de 11.574 pessoas. Com isso, o município atinge o topo da lista de risco de contaminação pelo coronavírus.

Segundo o boletim divulgado pelo Governo do Estado, com a mudança de nível de Presidente Kennedy, os municípios vizinhos passam também à categoria de "Risco Moderado" de contaminação pelo coronavírus. Desta forma, o Espírito Santo tem 24 cidades em Risco Moderado: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Domingos Martins, Guarapari, Ibiraçu, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, João Neiva, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Nova Venécia, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São José do Calçado, São Roque do Canaã e Venda Nova do Imigrante. Outros 46 municípios capixabas seguem com o Risco Baixo.