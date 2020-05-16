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Mapa de risco das cidades

Coronavírus no ES: Presidente Kennedy é classificado como 'alto risco'

Novo cálculo do Governo do Estado, divulgado nesta sexta-feira (15) leva em consideração o número de casos confirmados por 100 mil habitantes e a taxa de ocupação dos leitos de UTI disponíveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 21:41

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 21:41

Presidente Kennedy, Sul do Estado
Presidente Kennedy, Sul do Estado, agora é considerado "Risco Alto" de contaminação pelo coronavírus  Crédito: Divulgação/PMPK
O novo Mapa de Gestão de Risco, elaborado pelo Governo do Estado e anunciado pelo governador Renato Casagrande nesta sexta-feira (15), colocou o município de Presidente Kennedy, no Sul do Estado, na categoria de "Risco Alto" de contaminação pelo coronavírus, junto aos municípios de  Cariacica, Fundão, Santa Teresa, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, que já estavam na categoria.
Coronavírus no ES - Presidente Kennedy é classificado como Alto Risco
O novo cálculo é feito com base no coeficiente de casos confirmados a cada 100 mil habitantes e a taxa de ocupação dos leitos de UTI disponíveis. Presidente Kennedy possui 72 casos confirmados e, segundo o último senso do IBGE, uma população de 11.574 pessoas. Com isso, o município atinge o topo da lista de risco de contaminação pelo coronavírus.
Novo coeficiente de matriz de risco colocou Presidente Kennedy como o município com maior risco de contaminação pelo coronavírus
Novo coeficiente de matriz de risco colocou Presidente Kennedy como o município com maior risco de contaminação pelo coronavírus Crédito: Reprodução/Governo do ES
Segundo o boletim divulgado pelo Governo do Estado, com a mudança de nível de Presidente Kennedy, os municípios vizinhos passam também à categoria de "Risco Moderado" de contaminação pelo coronavírus. Desta forma, o Espírito Santo tem 24 cidades em Risco Moderado: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Domingos Martins, Guarapari, Ibiraçu, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, João Neiva, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Nova Venécia, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São José do Calçado, São Roque do Canaã e Venda Nova do Imigrante. Outros 46 municípios capixabas seguem com o Risco Baixo.
Cálculo do Governo do Estado leva em consideração número de casos confirmados por 100 mil habitantes
Cálculo do Governo do Estado leva em consideração número de casos confirmados por 100 mil habitantes Crédito: Reprodução/Governo do ES

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