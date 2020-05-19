Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES Crédito: Vitor Jubini

lockdown, que é o isolamento compulsório da população, com fechamento de comércios, proibição de andar em ruas e paralisação total do transporte público. A adoção de novos critérios para definir o risco de contágio pelo novo coronavírus no Espírito Santo pode fazer com que mais cidades capixabas adotem medidas mais rígidas no combate à pandemia, decretando até mesmo o, que é o isolamento compulsório da população, com fechamento de comércios, proibição de andar em ruas e paralisação total do transporte público.

A partir do próximo domingo (24), o Estado vai incluir a taxa de letalidade do novo coronavírus, o índice de isolamento dos moradores e a quantidade de idosos em cada município na equação para indicar o grau de risco das cidades.

Todos esses fatores, juntos, definirão se uma cidade está em risco baixo, moderado, alto ou extremo de transmissão do novo coronavírus. Atualmente, são considerados apenas a taxa de ocupação dos leitos de UTI e o coeficiente de incidência (proporção de contaminados em relação à população).

Your browser does not support the audio element. Nova matriz de risco pode determinar até lockdown em cidades do ES

O anúncio do que será considerado na elaboração do novo mapa de risco foi feito na manhã desta terça-feira (19) durante reunião entre o governador Renato Casagrande (PSB) , 67 prefeitos e representantes de todos os municípios do Estado. Além dos secretários de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e do Planejamento, Alvaro Duboc, o comandante do Corpo de Bombeiros , coronel Alexandre Cerqueira, foi um dos participantes do encontro.

Governador Renato Casagrande em reunião com prefeitos do Estado Crédito: Adriano Zucolotto

AUTONOMIA AOS MUNICÍPIOS

Segundo o coronel Alexandre Cerqueira, embora o governo estadual determine ações gerais para o enfrentamento da pandemia, o município também tem autonomia para fazer uma avaliação local e determinar medidas restritivas rígidas, considerando as especificidades da cidade, a atividade econômica e a interação social.

"Esse mapeamento de risco é uma ferramenta que retrata em que condições cada município está e quais as ações que ele deve adotar. Obviamente, o município que tava no verde e está indo para o amarelo e o vermelho, ele tem que tentar reverter a situação, senão ele pode haver necessidade de um lockdown, o fechamento geral", pontuou.

Na avaliação do comandante do Corpo de Bombeiros, as lideranças políticas recepcionaram de forma positiva as novas diretrizes e entenderam a necessidade de tratar o novo coronavírus de forma conservadora. Além disso, os prefeitos apresentaram questões particulares registradas nos municípios que administram e solicitaram, inclusive, apoio do Estado quanto ao aparato da polícia e do Corpo de Bombeiros.

Essa nova matriz é elaborada com os dados de sexta-feira. Ela será publicada no sábado e passará a vigorar a partir do domingo. Quero destacar a importância do distanciamento social, o uso de máscara e a higienização. É importante a sociedade entender que o risco é real e está perto da gente. Quero ratificar isso e pedir que as regras sejam cumpridas, alertou.

O presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) e prefeito de Viana, Gilson Daniel, disse que essa nova matriz eleva alguns municípios que estavam no risco moderado para o risco alto. Na avaliação, a metodologia orienta gestores sobre tomadas de decisões no combate ao novo coronavírus.

"Os municípios de Presidente Keneddy, Afonso Cláudio, Marataízes, Santa Teresa, Alfredo Chaves, Fundão e da Grande Vitória estarão em risco alto partir de domingo. Com esse risco alto, eles terão que se organizar", alertou o presidente da Amunes.

Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES

COMO FUNCIONA

A partir do status de cada cidade, são definidas medidas de controle mais rígidas contra a Covid-19. Em locais considerados de risco alto, por exemplo, o comércio só pode funcionar em dias alternados e durante a semana. A limitação é mais branda em cidades que têm risco menor. Atualmente, só há sete cidades em risco alto no Estado: Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, Cariacica, Fundão e Santa Teresa.