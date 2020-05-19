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Servidor público pode pegar empréstimo com até 180 dias de carência

Facilidade vale para os clientes do Banestes que desejam pegar empréstimo consignado.  As propostas ainda precisarão passar por análise do banco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 09:23

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 09:23

Data: 08/01/2010 - ES - Vila Velha - Agência do Banestes no bairro Itaparica - Foto: Carlos Alberto Silva
Clientes do Banestes que são servidores públicos terão benefício na hora de pegar empréstimo consignado Crédito: Carlos Alberto Silva
A partir desta semana os servidores públicos poderão pegar, ou renovar, empréstimos consignados com carência de até 180 dias para começar a pagar. A condição é válida para clientes do Banestes da categoria servidor público que possuem contratos vinculados a convênios da esfera executiva do Estado e para novas operações.
De acordo com o banco, a possibilidade de carência estará disponível para os clientes que estejam com seus contratos em dia e cujos órgãos públicos com os quais possuem contrato de trabalho tenham aderido à possibilidade de carência do consignado, via ofício encaminhado ao Banestes. As propostas ainda precisarão passar por análise da instituição.
A medida é visa amenizar os efeitos econômicos negativos causados pela pandemia do novo coronavírus. "O Banestes tem atuado de forma proativa para atender a sociedade, pois sabemos que grande parte dos consumidores está enfrentando dificuldades para arcar com suas obrigações. Somos o banco dos capixabas e oferecemos as melhores condições de crédito e de prorrogação de parcelas no cenário atual", destaca o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

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Se aprovada a carência, os valores das prestações devidas serão incorporados ao saldo devedor do financiamento e haverá a cobrança proporcional dos juros para o período restante da operação. O diretor de Negócios e Recuperação de Ativos do Banestes, Marcos Vinícius Nunes, explica que "na prática, isso significa que o cliente só voltará a pagar após o período de carência, contribuindo para garantir o cumprimento de suas obrigações de curto prazo".
Para realizar a negociação, basta que o cliente entre em contato com o gerente por meio dos canais oficiais de atendimento ou numa agência do Banestes.

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PESSOAS FÍSICAS PODEM RENEGOCIAR CONTRATOS

O Banestes já havia anunciado, desde março, a possibilidade de repactuação de operações de crédito para categorias de produtos contratados tanto por clientes pessoa física quanto jurídica. "Adotamos uma postura de compromisso imediato com a população capixaba. Atualmente, somos o único banco que oferece a opção de até 180 dias para reparcelamento", afirma Amarildo Casagrande.

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Além das condições para o Crédito Consignado, os clientes poderão solicitar o reparcelamento em até 180 dias para os seguintes produtos:
Pessoa física: crédito pessoal; crédito imobiliário; financiamento de veículos.
Pessoa jurídica: capital de giro; crédito investimento; microcrédito; financiamento de bens.

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