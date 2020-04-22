Empreendedores já podem pedir empréstimo com juro zero no Banestes

Pedido deverá ser feito por telefone aos agentes Nossocrédito Crédito: Carlos Alberto Silva

Os microempreendedores individuais (MEIs) e autônomos do Espírito Santo que têm sofrido com os impactos financeiros do coronavírus já podem entrar com o pedido de empréstimo de até R$ 5 mil pelo Banestes, a partir desta quarta-feira (22). O banco anunciou que também está aberto o processo de captação de propostas para contratação das linhas de crédito destinadas ao pagamento de salários.

As linhas disponíveis são a de Microcrédito Emergencial Covid-19, para MEIs e autônomos, que terá juro zero e poderá ser paga em 18 meses, com seis meses de carência; e a linha Capital de Giro Emergencial Covid-19, exclusiva para pagamento de salários, e que pode chegar a R$ 31 mil. Os créditos têm garantia adicional do Fundo de Aval Bandes. O Fundo contará com até R$ 100 milhões para subsidiar financiamentos a empreendimentos de diferentes portes e segmentos.

não deve, portanto, procurar as agências do Banestes para o passo inicial de contratação desta linha de crédito. Aqueles que se enquadram no Microcrédito Emergencial Covid-19 (veja critérios abaixo) devem entrar em contato com o Agente de Crédito do Programa Nossocrédito em seus municípios. Os contatos estão disponíveis na página www.aderes.es.gov.br/nossocredito . As informações serão enviadas por esses agentes ao Banestes. O banco ressalta que a populaçãopara o passo inicial de contratação desta linha de crédito.

Já para iniciar o processo de captação da linha de Capital de Giro Emergencial Covid-19 destinada exclusivamente para o financiamento de até três folhas de pagamento de empresas, os interessados deverão entrar em contato com a rede de atendimento do Banestes.

Todas as solicitações de propostas de crédito para ambas as linhas passarão pelos processos de análise convencionais estipulados pela Política de Crédito do Banestes. Segundo o banco, o cliente terá o crédito concedido caso cumpra todos os requisitos estabelecidos e se enquadre na análise de crédito.



Confira as regras e as características das linhas com garantia adicional do Fundo de Aval Bandes:

MICROCRÉDITO EMERGENCIAL COVID-19

PÚBLICO ALVO

Microempreendedores individuais (MEIs), cuja receita operacional bruta anual não ultrapasse o teto definido no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - atualmente, R$ 81 mil/ano;



Autônomos que sejam devidamente cadastrados no órgão municipal competente ou que sejam contribuintes individuais da Previdência Social, cuja receita operacional bruta anual não ultrapasse R$ 81 mil/ano;



Cooperativas de agricultura familiar capixaba e associações de pequenos agricultores familiares, associações e colônias de pescadores, marisqueiros e assemelhados, assim como associações de pescadores profissionais artesanais e agricultores, que apresentem inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar - CAF ou Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP Jurídica até que a CAF tenha sua implementação concluída;



Sindicato de agricultores familiares, se financiável.



CARACTERÍSTICAS



Valor: até R$ 5 mil, conforme necessidade e perfil do cliente.



Quantidade máxima de parcelas: até 18 parcelas.



Carência: até 06 meses, sem cobrança de encargos.



Prazo total máximo da operação: até 24 meses.



CAC: isenta.



Taxa de juros: 0,0% (zero).

Não permite renovação, repactuação, prorrogação e renegociação.



O produto poderá ser contratado pelo período de vigência do Decreto Nº 4593-R de 13/03/2020  ES  que declara "Emergência em Saúde Pública no Estado do Espírito Santo decorrente do surto de coronavírus (COVID-19)".

CRITÉRIOS



Entrar em contato com o Agente de Crédito Municipal, que realizará o Levantamento Socioeconômico (LSE) do empreendimento por via remota e encaminhará a proposta de financiamento à agência do Banestes para análise e posterior contratação da operação.

Apresentar a comprovação da situação de regularidade junto ao fisco federal e estadual, constatada mediante apresentação de certidão do órgão fazendário competente.



Ser correntista Banestes. Caso não seja, será instruído durante o atendimento pelo Agente de Crédito a preferencialmente abrir uma conta Pessoa Física via Aplicativo Abre Conta Banestes.



Estar adimplente com suas obrigações no Banestes.



Não ter apresentado atraso superior a 60 dias nos últimos 12 meses junto ao Banestes.

CAPITAL DE GIRO EMERGENCIAL COVID-19

PÚBLICO ALVO

Microempresas (ME), Empresas de pequeno porte (EPP), Cooperativas de agricultura familiar capixaba, Sindicato de agricultores familiares e associações de pequenos agricultores familiares, Associações e colônias de pescadores, marisqueiros e assemelhados, Associações de pescadores profissionais artesanais e Associações de aquicultores.



CARACTERÍSTICAS

Valor: até R$ 31,5 mil.



Prazo: até 48 meses.



Carência: até 06 meses, sem cobrança de encargos.



CAC: Isenta.

Taxa: CDI.

Não permite renovação, repactuação, prorrogação e renegociação.



O produto poderá ser contratado pelo período de vigência do Decreto Nº 4593-R de 13/03/2020  ES  que declara "Emergência em Saúde Pública no Estado do Espírito Santo decorrente do surto de coronavírus (COVID-19)".

