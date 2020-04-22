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Em meio à crise

Rede de apoio tira dúvidas de lojistas sobre crédito e questões jurídicas

Entidades do comércio vão orientar varejistas de todo o Estado; serviço vai funcionar 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 13:31

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 13:31

Data: 20/03/2020 - ES - Cariacica - Comércio na avenida Expedito Garcia em Campo Grande - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Antes do fechamento do comércio, era intenso o movimento de clientes na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Selo para campanha apoie o capixaba - empreendedores
Crédito:
A rede varejista do Espírito Santo contará com uma parceria a mais para seguir com o próprio negócio. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo (FCDL-ES) e o Conselho Estadual das CDLs lançarão nesta quarta-feira (22) Central de Apoio ao Varejo.
A iniciativa tem como objetivo esclarecer dúvidas e dar orientações sobre financiamento, linhas de crédito, assistência jurídica, inclusive sobre flexibilidades e mudanças na lei que ocorreram em razão da pandemia da Covid-19. Também será possível obter esclarecimentos sobre benefícios oferecidos pelos governos federal, estadual e municipal.
A Central vai oportunizar ao pequeno varejista o acesso às informações importantes para providenciar as medidas que forem necessárias para o seu negócio neste momento de crise. Muitos não têm acesso às orientações suficientes e a ideia é dar esse suporte, afirmou o vice-presidente da CDL Vitória, Adriano Ohnesorge.

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O serviço ficará disponível para comerciantes de todo o Estado, associados ou não às CDLs. O atendimento será feito por um sistema automatizado, que estará disponível pelo WhatsApp, todos os dias da semana, inclusive feriados, 24 horas por dia.
Além disso, o atendimento humanizado será oferecido de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas. Neste caso, o usuário entrará em contato por meio de mensagem e irá sinalizar a sua dúvida se utilizando das opções disponíveis. Assim, ele receberá todas as informações e orientações acerca de sua necessidade.

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Caso as informações automatizadas não atenderem às suas demandas, o usuário poderá conversar com um atendente no aplicativo de mensagens instantâneas.
Para usar o serviço, os comerciantes devem cadastrar o número 27 99531-5809 na agenda de seu celular e, em seguida, enviar uma mensagem via WhatsApp para que o atendimento seja iniciado.

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