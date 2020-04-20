Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Caixa e Sebrae criam linha de crédito de R$ 7,5 bi para microempresas
Ajuda na crise

Caixa e Sebrae criam linha de crédito de R$ 7,5 bi para microempresas

Empresários terão prazo de carência de até 12 meses para começar a pagar com taxas até 41% menores que as usuais do banco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 17:37

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 17:37

Caixa fecha duas agências bancárias por causa do novo coronavírus no Norte do ES
Agência da Caixa: linha de crédito voltada para pequenos empreendedores Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução
A Caixa e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) criaram uma linha de crédito para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. O banco espera oferecer R$ 7,5 bilhões por meio das operações.
De acordo com a Caixa, os empresários terão prazo de carência de até 12 meses para começar a pagar com taxas até 41% menores que as usuais do banco. 
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que a parceria com o Sebrae permitiu a redução da taxa de juros, assim como o aumento do número de parcelas, em meio à demanda por crédito causada pela crise do coronavírus. "Isso vem em um momento importante", disse.

Veja Também

Sebrae cria rede e dá dicas para empresas vencerem a crise

De micro a grandes empresas, 11 dicas para sobreviver à crise do coronavírus

O número ficou abaixo do esperado (nos bastidores, se falava em montantes de pelo menos R$ 12 bilhões). Segundo Guimarães, isso ocorreu porque o banco não tem intenção de perder dinheiro.
"As operações só serão realizadas se for pra Caixa ganhar dinheiro. Não faremos operações com subsídios para ninguém. Não há a mais leve possibilidade de a Caixa realizar qualquer operação que não seja sustentável", afirmou.

REGRAS

O microempreendedor individual poderá contratar até R$ 12,5 mil, com carência de 9 meses e prazo de amortização de 24 meses. A taxa de juros será de 1,59% ao mês.
Já as microempresas poderão contratar até R$ 75 mil, com carência de 12 meses e prazo de 30 meses. A taxa será de 1,39% ao mês.

Veja Também

Fecomércio diz que abertura parcial das lojas é o 1º passo para retomada

Casagrande libera a abertura do comércio em 72 cidades do ES

As empresas de pequeno porte poderão contratar até R$ 125 mil, com carência de 12 meses e prazo de 36 meses. Os juros serão de 1,19% ao mês.

ORIGEM DOS RECURSOS

A iniciativa foi possível graças a uma MP (medida provisória) do governo que cortou repasses a entidades do Sistema S e, no caso do Sebrae, fez recursos serem destinados a um fundo da própria entidade. A MP reforçou o caixa do Fampe (Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas).
O presidente do Sebrae, Carlos Melles, afirmou que é preciso melhorar o ambiente de crédito e que o tamanho do programa não é o bastante para atender a demanda existente. "Não é suficiente. Nem os nosso modelos [iniciais], de chegar a R$ 24 bilhões, eram suficientes", afirmou.
Melles diz que há negociações em andamento para ampliar o programa em parceria com outros bancos, como o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Veja Também

Planejador financeiro dá dicas para proteger o dinheiro nesta crise

Burocracia atrasa empréstimo de socorro a empreendedores do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1
Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados