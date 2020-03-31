Sebrae cria rede e dá dicas para empresas vencerem a crise

Serviço de delivery virou uma das principais apostas para empreendedores Crédito: Freepik

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O controle da pandemia de coronavírus tem exigido um esforço extra para donos de pequenos negócios. Sem poder abrir as portas, esses empreendedores têm que pensar em novas formas de ficar próximos dos clientes para que o surto não se transforme em prejuízo.

Para ajudar essas empresas, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES) criou uma rede de colaboração com um mapa dos locais que estão trabalhando com entregas de produtos e serviços neste período de quarentena. Quem alimenta as informações são os próprios empresários e clientes, que indicam os estabelecimentos que estão funcionando.

A iniciativa faz parte do campanha Por Onde Começar, que reúne dicas e diversos conteúdos para que os empreendedores capixabas consigam enfrentar o desafio do momento atual. No site da campanha é possível acessar o mapa dos estabelecimentos, indicar outras empresas e ver as recomendações para empreendedores.

De acordo com a analista de marketing do Sebrae/ES Sayonara Lacerda, para participar basta qualquer pessoa fazer uma postagem no Instagram (seja no feed ou nos stories) indicando a loja, serviço ou produto que fazendo vendas por meio de entregas, colocar informações como o local, telefone e as redes sociais, e marcar a hashtag #PorOndeComeçar e o @sebrae.es.

"Essas informações vão para o site, onde há um mapa em que é possível encontrar os estabelecimentos que estão atendendo de forma on-line, realizando entregas, evitando a aglomeração e o deslocamento de pessoas. Assim incentivamos o consumo de pequenos negócios, que têm sido muito afetados neste momento", explicou.

"Os empresários poderão solicitar consultorias de gestão financeira e de marketing digital e vendas 100% on-line, de forma individualizada que tem como objetivo avaliar a situação das empresas, apresentando soluções de implantação imediata, para que possam superar o momento de adversidade. Em tempos de crise sempre há oportunidades. É um momento difícil para todos, mas é preciso ter calma para encontrar a melhor solução para continuar tocando os negócios" Sayonara Lacerda - Analista de marketing do Sebrae/ES

Através da campanha, o Sebrae ainda está oferendo dicas voltadas para cada um dos setores da economia. Algumas delas valem para qualquer negócio, segundo Sayonara:

"É o momento para reavaliar o modelo de negócio, buscar novas parcerias. Aproveitar para organizar o conjunto de clientes, contatos, pensar em inovações que antes não eram possíveis devido a correria do dia a dia. É hora de ampliar a presença digital, intensificando o uso das redes sociais para divulgar os produtos e serviços. Como os estabelecimentos precisam ficar fechados, o empresário deve buscar formas de atender o cliente remotamente".

Outra recomendação que vale para qualquer empresa é buscar reavaliar gastos e reduzir custos, principalmente os fixos ou que não geram tanto valor ao cliente. Renegociações de contratos com fornecedores e até de dívidas com instituições financeiras podem ajudar nessa hora.

Veja abaixo 12 dicas do Sebrae/ES para que as empresas consigam superar a crise e outras recomendações específicas para algumas atividades.

AS DICAS PARA SEU NEGÓCIO SOBREVIVER NA CRISE

Acompanhe as medidas de ajuda econômica Intensifique o uso das redes sociais para divulgar seus produtos/serviços. Ofereça a possibilidade de atendimento remoto, seja por telefone, como WhatsApp e chamadas de vídeo. Implemente um canal de comunicação com os clientes para encomendas, agilizando o atendimento. Implemente o home office se possível, trabalhando de casa e fazendo reuniões virtuais com os funcionários. Reduza custos, avalie, veja os que não são agregadores reais de valor para o seu cliente e quais podem ser reduzidos nesse momento. Evite comprar muitas coisas de uma vez. Isso reduz o investimento em estoque e minimiza perdas. Em caso de dificuldade de caixa e capital de giro, tente fazer negociações com os seus fornecedores Instituições de ensino e outras como o Sebrae estão oferecendo palestras, cursos e consultorias on-line gratuitas. Pense em alternativas para o cliente manter o que foi contratado, como renegociar quantidades e sugerir soluções como congelamento de alimentos. Considere oferecer promoções como compre agora para usufruir depois. Raciocine em busca de soluções e não tome medidas precipitadas. Governos e instituições financeiras devem ampliar medidas para ajudar pequenos empreendedores e é preciso ficar de olho, como prorrogação de pagamento de impostos, ajuda a profissionais autônomos, adiamento do recolhimento do imposto do Simples Nacional, empréstimo de capital de giro em bancos públicos, postergação de parcelas de dívidas, renegociação dos valores devidos, ampliação de prazo de pagamento e redução de juros no microcrédito.

RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA ALGUNS SEGMENTOS

COMÉRCIO

Fracione compras: isso diminui o investimento em estoque e minimiza perdas;

Aposte no delivery: busque plataformas para vender pela internet como a Rappi ou Shipp, que fazem venda e entrega on-line.

Entrega de tudo: diversos produtos podem ser vendidos por aplicativos. Fora a facilidade que essas plataformas já oferecerem de pagamento on-line, além de motoboys.

RESTAURANTES E LANCHONETES

Invista ainda mais nas entregas: o delivery pode ser através de aplicativos já existentes ou com motoboys próprios.

Mantenha o cliente atraído: podem ser realizadas vendas de vouchers e promoções para quando a população puder voltar a frequentar os locais. Isso ajuda a manter o contato com os clientes.

SETOR DE BELEZA