Planejador financeiro dá dicas para proteger o dinheiro nesta crise

Em um momento de dinheiro escasso, o cuidado com as finanças pessoais tendem a ser mais importante. Por isso, A Gazeta vai fazer uma live com o planejador financeiro e sócio da Alphamar Investimentos, Renan Lima.

A live vai ser feita pelo Instagram de A Gazeta e terá início às 10h desta sexta-feira (17). Durante a transmissão, o especialista irá dar dicas de como se planejar financeiramente em um momento difícil como o que estamos vivendo, falar dos melhores investimentos para este momento, além de tirar dúvidas dos participantes. Não perca!