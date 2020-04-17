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Em tempos de crise

Planejador financeiro dá dicas para proteger o dinheiro nesta crise

A Gazeta faz live pelo Instagram com o planejador financeiro e sócio da Alphamar Investimentos, Renan Lima. A transmissão é nesta sexta-feira, às 10h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 09:51

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 09:51

Renan Lima é planejador financeiro e sócio da Alphamar Investimentos
Renan Lima é planejador financeiro e sócio da Alphamar Investimentos Crédito: Divulgação
As mudanças provocadas pelo coronavírus não impactam somente a saúde. Especialistas já avaliam que a economia está passando por um dos períodos mais difíceis da história. Um dos efeitos dessa pandemia pode ser o aumento do desemprego e a redução da renda das famílias.
Em um momento de dinheiro escasso, o cuidado com as finanças pessoais tendem a ser mais importante. Por isso, A Gazeta vai fazer uma live com o planejador financeiro e sócio da Alphamar Investimentos, Renan Lima.
A live vai ser feita pelo Instagram de A Gazeta e terá início às 10h desta sexta-feira (17). Durante a transmissão, o especialista irá dar dicas de como se planejar financeiramente em um momento difícil como o que estamos vivendo, falar dos melhores investimentos para este momento, além de tirar dúvidas dos participantes. Não perca!

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