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Autorizado

Bancos podem comprar títulos garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito

Conselho autorizou que bancos comprem o novo DPGE de outras instituições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 07:48

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 07:48

Fachada do Banco Central do Brasil
O novo DPGE faz parte do pacote lançado pelo Banco Central Crédito: Divulgação
O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou nesta quinta-feira (23) que os bancos comprem Depósitos a Prazo com Garantia Especial ( DPGE) de outras instituições financeiras.
O novo DPGE, aprovado pelo CMN em março, é um título garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e faz parte do pacote de injeção de recursos no sistema financeiro, lançado pelo Banco Central.
O FGC cobre perdas de clientes quando as instituições vão à falência -uma espécie de seguro que é formado com a contribuição de cada banco.
O novo DPGE é um título, emitido pela instituição financeira, garantido FGC. O papel pode ser comprado por um investidor.

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Antes, apenas pessoas físicas e investidores institucionais podiam comprar os títulos.
As captações entre bancos serão garantidas pelo FGC até o valor máximo de R$ 400 milhões. Para os demais titulares, o valor garantido é de até R$ 40 milhões.
É uma opção a mais de captação de recursos acessível a todas as instituições financeiras que fazem parte do fundo e valerá até o início de 2022.

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Trata-se de nova versão do DPGE, criado na crise financeira global de 2008, mas que era restrita a investidores institucionais.
Os bancos podem emitir esses títulos até o valor total de seu patrimônio líquido, com limite de R$ 2 bilhões.
Segundo o BC, a medida tem o objetivo de facilitar o fluxo de recursos entre os bancos "para mitigar os desdobramentos recentes da pandemia mundial da Covid-19 sobre a economia real".

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