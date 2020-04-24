Bancos podem comprar títulos garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito

O novo DPGE faz parte do pacote lançado pelo Banco Central Crédito: Divulgação

O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou nesta quinta-feira (23) que os bancos comprem Depósitos a Prazo com Garantia Especial ( DPGE) de outras instituições financeiras.

O novo DPGE, aprovado pelo CMN em março, é um título garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e faz parte do pacote de injeção de recursos no sistema financeiro, lançado pelo Banco Central

O FGC cobre perdas de clientes quando as instituições vão à falência -uma espécie de seguro que é formado com a contribuição de cada banco.

O novo DPGE é um título, emitido pela instituição financeira, garantido FGC. O papel pode ser comprado por um investidor.

Antes, apenas pessoas físicas e investidores institucionais podiam comprar os títulos.

As captações entre bancos serão garantidas pelo FGC até o valor máximo de R$ 400 milhões. Para os demais titulares, o valor garantido é de até R$ 40 milhões.

É uma opção a mais de captação de recursos acessível a todas as instituições financeiras que fazem parte do fundo e valerá até o início de 2022.

Trata-se de nova versão do DPGE, criado na crise financeira global de 2008, mas que era restrita a investidores institucionais.

Os bancos podem emitir esses títulos até o valor total de seu patrimônio líquido, com limite de R$ 2 bilhões.