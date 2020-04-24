Caixa paga auxílio de R$ 600 para 1,9 milhão nesta sexta

Aplicativo da Caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal creditará mais R$ 1,2 bilhão da primeira parcela do Auxílio Emergencial de R$ 600 , na noite desta sexta-feira (24), para 1,9 milhão do total de elegíveis que se inscreveram pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial e pelo site auxilio.caixa.gov.br

Os recursos, que já foram disponibilizados pelo Ministério da Cidadania, poderão ser acessados no sábado (25). Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do benefício do governo federal, a Caixa já creditou o auxílio para 33,2 milhões de pessoas, num total de R$ 23,5 bilhões.

Dentre os inscritos pelo aplicativo ou site, 13,1 milhões já receberam o auxílio. Com a nova remessa, totalizarão 15 milhões de pessoas. Até a noite desta quinta-feira (23), 45,9 milhões de cidadãos já se cadastraram para recebimento do benefício.

O site auxilio.caixa.gov.br superou a marca de 275,5 milhões de visitas e a central telefônica 111 registra mais de 68,6 milhões de ligações. O aplicativo Auxílio Emergencial Caixa soma 57,2 milhões de downloads e o aplicativo Caixa Tem, para movimentação da poupança digital, supera 37,2 milhões de downloads.

POUPANÇA DIGITAL

Segundo a Caixa, os beneficiários do Auxílio Emergencial que receberam o crédito em poupança podem movimentar o valor digitalmente pelo Internet Banking ou utilizando o cartão de débito em suas compras. Aqueles que receberam o crédito por meio da poupança digital podem pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo Caixa Tem.

BOLSA FAMÍLIA

Além dos beneficiados desta sexta-feira (24), o banco está creditando o benefício também para os elegíveis do programa Bolsa Família, conforme o calendário abaixo:

Sexta-feira (24): 1.919.453 pessoas - NIS final 6

Segunda-feira (27): 1.921.061 pessoas  NIS final 7

Terça-feira (28): 1.917.991 pessoas - NIS final 8

Quarta-feira (29): 1.920.953 pessoas - NIS final 9

Quinta-feira (30): 1.918.047 pessoas - NIS final 0

SAQUE EM DINHEIRO

Com o objetivo de evitar aglomerações nas agências e unidades lotéricas, expondo empregados e clientes ao risco de contágio, a Caixa informou que escalonou o calendário de saque em dinheiro, para os recursos creditados em poupança digital. Quem indicou conta bancária anterior ou vai receber os R$ 600 em substituição ao Bolsa Família não tem restrição para saque.

Calendário de saque da poupança digital nos canais de autoatendimento e lotéricas:

27 de abril  nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril  nascidos em março e abril

29 de abril  nascidos em maio e junho

30 de abril  nascidos julho e agosto

04 de maio  nascidos em setembro e outubro