Taxistas, motoristas de aplicativo e cabeleireiros vão receber auxílio de R$ 600

Aplicativo da Caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Artesãos, profissionais da beleza, como cabeleireiros e manicures, ambulantes que comercializem alimentos, diaristas, garçons, motoristas de aplicativo, taxistas e catadores de recicláveis também terão direito ao Auxílio Emergencial de R$ 600 do governo federal, por conta da pandemia do novo coronavírus . Ao todo, mais de 20 categorias foram incluídas na lista do benefício.

A ampliação do número de trabalhadores que serão beneficiados foi aprovada na noite de quarta-feira (22) pelo Senado Federal. As novas regras ainda não estão valendo, pois, precisam da sanção do presidente Jair Bolsonaro.

Hoje, já recebem o auxílio os trabalhadores informais e autônomos que perderam a renda devido à crise do coronavírus.

O texto aprovado em plenário pelos senadores substitui o PL 873/2020 e amplia o auxílio emergencial de R$ 600 previsto na Lei nº 13.982/2020 para categorias de trabalhadores que ainda não tinham sido contempladas e que perderam renda em função da pandemia da Covid-19.

O projeto aprovado pelos senadores ainda proíbe que instituições financeiras façam descontos ou compensações sobre o valor do Auxílio Emergencial, mesmo que o beneficiário esteja em débito com a Caixa Econômica Federal ou outra instituição responsável pelo pagamento do auxílio.

O texto ainda exclui a necessidade de o trabalhador ter o trabalhador ter o CPF ou título de eleitor regularizado, para solicitar o benefício.

O relator do projeto, o senador Esperidião Amin (PP-SC), afirmou que "não há por que se temer irregularidades, pois a legislação permite o corte do auxílio ao detectá-las."

Também foi retirada da lei a proibição de pagamento do benefício a quem teve renda superior a R$ 28.559,70, em 2018, como estava previsto inicialmente.

Os senadores incluíram na legislação um artigo para determinar que o beneficiário que registrar, em 2020, rendimentos tributáveis com valor superior à primeira faixa da tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) fique obrigado a devolver os valores.

Ainda ficou mantida no texto final a vedação de que profissionais com carteira assinada possam receber o benefício. Trabalhadores intermitentes com renda inferior a um salário mínimo (R$ 1.045) poderão recebê-lo.

O Ministério da Cidadania ainda não informou como será feito o cadastro dos novos trabalhadores incluídos como beneficiários do auxílio nem se os procedimentos serão os mesmos dos que já estão garantidos por lei.

QUEM TERÁ DIREITO

Trabalhadores do transporte de passageiros regular, como taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo, motoristas de transporte escolar, microempresários de vans e ônibus escolares

Entregadores de aplicativo

Caminhoneiros

Professores contratados que estejam sem receber salário



Profissionais das artes e da cultura, como artistas, autores, intérpretes, técnicos de espetáculos

Profissionais do esporte, como atletas, paratletas, técnicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, árbitros e auxiliares de arbitragem, de qualquer modalidade

Cuidadores, babás e diaristas

Cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, depiladores, maquiadores e outros profissionais da beleza reconhecidos por lei

Empreendedores individuais de beleza, cosméticos, terapias complementares e arte-educação

Empreendedores independentes das vendas diretas

Agentes e guias de turismo, artesãos e expositores em feira de artesanato

Ambulantes de alimentos, feirantes, camelôs, baianas de acarajé, garçons, marisqueiros, catadores de caranguejos e barraqueiros de praia

Catadores de materiais recicláveis

Vendedores de marketing multinível e porta a porta arrendatários

Extrativistas, silvicultores, seringueiros, mineiros e garimpeiros

Beneficiários dos programas de crédito fundiário e assentados da reforma agrária

Agricultores familiares e técnicos agrícolas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais

Pescadores profissionais artesanais quando não receberem o seguro-defeso

Cooperados ou associados de cooperativa ou associação

Ministros de confissão religiosa

Profissionais assemelhados sócios de pessoas jurídicas inativas, sem ter que apresentar a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais

QUEM JÁ RECEBE O BENEFÍCIO

Inscritos no Bolsa Família

Trabalhadores informais inscritos no CadÚnico

Que fazem parte do cadastro de Microempreendedor Individual (MEI)

Contribuintes individuais do INSS

COMO SE CADASTRAR

Os beneficiados que já têm direito e não estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) precisam se cadastrar no aplicativo Auxílio-Emergencial, disponíveis nos sistemas Android e iOS, ou no site www.auxilio.caixa.gov.br.