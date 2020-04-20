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Auxílio Emergencial

Caixa paga auxílio de R$ 600 a mais de 6 milhões de beneficiados

Pagamentos para quem recebe Bolsa Família serão creditados de acordo com o número do benefício, e calendário segue até o final do mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 09:04

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 09:04

Aplicativo do caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial
Aplicativo da Caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Caixa paga auxílio de R$ 600 a mais de 6 milhões de beneficiados
Entre beneficiários do programa Bolsa Família e inscritos via aplicativo e site da Caixa Econômica Federal (CEF), nesta segunda-feira (20) o Banco efetuará pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a 6.154.392 pessoas.
16,6 bilhões de brasileiros já haviam sido beneficiados até às 21h desta sexta-feira (17), já tendo sido pagos R$ 11,36 bilhões no total. No último sábado (18) a Caixa fez o pagamento para 1,4 milhão de pessoas inscritas via aplicativo e site.
Dos que receberam a primeira parcela do benefício, estão 9,29 milhões de inscritos no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família; 3,85 milhões de beneficiários do Bolsa Família; e 3,44 milhões de cadastrados via aplicativo e site que já tinham conta poupança na Caixa.
De acordo com a Dataprev, no total, 45,2 milhões de pessoas já haviam sido aprovadas para receber o auxílio emergencial.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS

Inscritos pelo app/site:
  • Sexta-feira (17), a partir das 15h:Crédito para 3.438.238 pessoas com conta poupança na CAIXA
  • Sábado (18):Crédito para 1.420.466 pessoas com contas em outros bancos
  • Segunda-feira (20): Crédito para 4.230.900 pessoas na Poupança Social Digital CAIXA
Cadastro Único:
Para aqueles inscritos no CadÚnico e que não fazem parte do programa Bolsa Família, a CAIXA credita nesta sexta-feira (17) R$ 1,5 bilhão para 2,1 milhões de pessoas. Ao todo já foram disponibilizados R$ 6,3 bilhões para 9,3 milhões de brasileiros. Foram abertas mais de 6,4 milhões de contas do tipo Poupança Social Digital para este público.
Bolsa Família:
Nos dois primeiros dias do calendário de pagamento do Auxílio Emergencial para os elegíveis do público de beneficiários do programa Bolsa Família, a CAIXA já creditou R$ 3 bilhões para 3,9 milhões de pessoas das 2,7 milhões de famílias beneficiadas.
Segue o calendário de pagamentos:
  • Sexta-feira (17): 1.926.557 pessoas das 1.359.786 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 2
  • Segunda-feira (20): 1.923.492 pessoas das 1.357.623 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 3
  • Quarta-feira (22): 1.924.261 pessoas das 1.358.166 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 4
  • Quinta-feira (23): 1.922.522 pessoas das 1.356.938 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 5
  • Sexta-feira (24): 1.919.453 pessoas das 1.354.772 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 6
  • Segunda-feira (27): 1.921.061 pessoas das 1.355.907 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 7
  • Terça-feira (28): 1.917.991 pessoas das 1.353.741 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 8
  • Quarta-feira (29): 1.920.953 pessoas das 1.355.831 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 9
  • Quinta-feira (30): 1.918.047 pessoas das 1.353.780 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 0
Saque em espécie:
Com o objetivo de evitar aglomerações nas agências e unidades lotéricas expondo empregados, parceiros e clientes ao risco de contágio, a CAIXA escalonou o calendário de saque. Os recursos creditados na poupança digital podem ser utilizados por meio do app CAIXA Tem para pagamentos e transferências, entre outros serviços. Quem indicou conta bancária anterior ou vai receber os R$ 600 em substituição ao Bolsa Família não tem restrição para saque.
Segue o calendário de saque em espécie da poupança digital sem cartão nos canais de autoatendimento e lotéricas:
  • 27 de abril  nascidos em janeiro e fevereiro
  • 28 de abril  nascidos em março e abril
  • 29 de abril  nascidos em maio e junho
  • 30 de abril  nascidos julho e agosto
  • 04 de maio  nascidos em setembro e outubro

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