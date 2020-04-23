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Benefício

Caixa tira dúvidas sobre o auxílio de R$ 600

Instituição financeira auxilia usuários em temas como benefício, poupança digital, saque e navegação no aplicativo; confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 14:42

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 14:42

Aplicativo do caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial
Aplicativo da Caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal creditou mais de R$ 16 bilhões do auxílio emergencial para mais de 24 milhões de brasileiros. Segundo a instituição, foram feitos mais de 44 milhões de cadastros e 10 milhões de contas abertas. Mesmo assim, ainda há muitas dúvidas sobre como se cadastrar, receber o benefício, usar o aplicativo, movimentar a Poupança Digital e saque dos valores creditados.

VEJA AS PRINCIPAIS DÚVIDAS

COMO UTILIZAR A CONTA POUPANÇA DIGITAL?

A movimentação da Poupança Digital Caixa é realizada pelo aplicativo Caixa Tem, disponível nas lojas de aplicativos Play Store e App Store. Os beneficiários que receberem o crédito por meio dessa conta podem, pelo aplicativo, realizar pagamento de boletos e contas de água, luz, telefone, dentre outras, e também efetuar transferências ilimitadas entre contas da Caixa ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias.
Os beneficiários terão cartão de débito virtual que poderá ser usado em lojas habilitadas. A Caixa informou que são mais de 700 empresas habilitadas ou que estão em fase de implementação, como supermercados, farmácias, empresas do ramo alimentício e de transporte. Para que o comércio possa aceitar o débito virtual da Caixa, é necessário entrar em contato com a adquirente que o atende solicitando a habilitação.
Para utilizar o aplicativo, o usuário deve se cadastrar utilizando o CPF. Além de movimentar a poupança digital, será possível consultar FGTS, PIS, Bolsa Família, entre outros serviços. Mas também é possível realizar saques em espécie, de acordo com o cronograma divulgado.

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COMO PROCEDER PARA SACAR  EM ESPÉCIE?

A Caixa explica que não é necessária corrida às agências ou às lotéricas para realizar os saques em espécie. Na data prevista para início do saque, o cliente terá esta opção habilitada no aplicativo Caixa Tem. Será preciso informar o valor a ser retirado e será gerado um código autorizador para saque nos caixas eletrônicos e casas lotéricas.
Para evitar aglomerações nas agências e unidades lotéricas, expondo empregados, parceiros e clientes ao risco de contágio, a Caixa disponibilizou o calendário de saque. É bom lembrar que os recursos creditados na Poupança digital podem ser utilizados por meio do app Caixa Tem para pagamentos e transferências, entre outros serviços.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE SAQUE 

O saque em espécie da poupança digital sem cartão nos canais de autoatendimento e lotéricas nas seguinte datas:
 27 de abril  nascidos em janeiro e fevereiro
 28 de abril  nascidos em março e abril
 29 de abril  nascidos em maio e junho
 30 de abril  nascidos julho e agosto
 04 de maio  nascidos em setembro e outubro
 05 de maio  nascidos em novembro e dezembro

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COMO QUEM NÃO TEM INTERNET PODE UTILIZAR OS APLICATIVOS?

As operadoras de telefonia móvel estão disponibilizando os aplicativos Caixa Auxilio Emergencial e Caixa Tem com navegação gratuita, ou seja, todo brasileiro pode navegar no seu telefone gratuitamente nestes aplicativos até o fim de maio.

SE O PEDIDO DO AUXÍLIO FOR NEGADO, É POSSÍVEL RECORRER?

Sim. O aplicativo Caixa Auxílio Emergencial passou a disponibilizar possibilidade de nova solicitação ou contestação do resultado da análise efetuada pela Dataprev.

PARA SOLICITAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL FEITA DEPOIS DO PRAZO DE PAGAMENTO DA PARCELA DE ABRIL, QUANTAS PARCELAS O CIDADÃO TERÁ DIREITO? 

Terá direito a três parcelas do auxílio emergencial, mesmo que faça a solicitação depois do pagamento da parcela de abril.

É POSSÍVEL FAZER A SOLICITAÇÃO PRESENCIAL DO AUXÍLIO NAS AGÊNCIAS DA CAIXA OU UNIDADES LOTÉRICAS?

Não. Quem atende às regras do auxílio e já está no Cadastro Único ou recebe o benefício Bolsa Família, receberá o auxílio emergencial automaticamente, sem precisar solicitar. Se não estiver inscrito no Cadastro Único, deve solicitar o auxílio no site auxilio.caixa.gov.br ou no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial.

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