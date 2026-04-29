Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Mobilidade

Nova via de acesso à área central do Aeroporto de Vitória é inaugurada

Publicado em

29 abr 2026 às 16:01
Novo viário do Aeroporto de Vitória foi inaugurado tendo 750m de extensão e conta com ciclovia  Zurich Airport Brasil

A nova via de acesso à área central do Aeroporto de Vitória, onde estão sendo implantados diversos empreendimentos, foi inaugurada nesta quarta-feira (29) e já está liberada para os motoristas.


Com um traçado de 750 metros de extensão, o viário, que recebeu investimentos de R$ 10 milhões da Zurich Airport Brasil, começa perto da Igreja Fonte de Vida, que está em construção no local, e segue até a Avenida Adalberto Simão Nader, contando com ciclovia em toda a extensão.


“Esse projeto reforça o nosso compromisso com a integração do aeroporto à cidade. Ele permite organizar melhor os fluxos e ao mesmo tempo, apoiar o desenvolvimento dos empreendimentos no entorno, com benefícios para a mobilidade”, afirma Ricardo Gesse, CEO da concessionária que administra o aeroporto.


Um novo estacionamento, com 427 vagas, também foi entregue pela Zurich, ampliando a oferta de espaços próximos ao terminal.


Link copiado com sucesso

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
"Gato chique"

Casa de luxo era usada para desviar energia para restaurante e condomínio em Castelo

Publicado em 29/04/2026 às 18:54
Casa de luxo desviava energia para restaurante e até condomínio em Castelo, no Sul do ES
Casa de luxo desviava energia para restaurante e até condomínio em Castelo, no Sul do ES Montagem A Gazeta | Polícia Civil / EDP

Uma casa de alto padrão usada para desviar energia elétrica para um restaurante, um apartamento, uma cobertura e até a área comum de um condomínio localizado no bairro Bela Vista, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi flagrada pela Polícia Civil e a EDP, nesta quarta-feira (29), após uma inspeção técnica apontar uma ligação clandestina (conhecida como "gato"). A ação de fiscalização constatou que parte do consumo não passava pelo relógio.

Além disso, a medição de consumo de eletricidade ainda era inferior a 200 kWh por mês, volume incompatível com imóvel e com o desvio realizado. Também foram identificadas irregularidades em outros medidores vinculados ao edifício, que permaneciam energizados mesmo após o desligamento da chave geral.

Segundo a Polícia Civil, parte da vistoria foi dificultada porque o acesso a alguns locais foi limitado. Dois homens, de 51 e 82 anos, foram levados para a delegacia, onde foram ouvidos e liberados. O caso continua sendo investigado.

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Passeio em família

Onça parda e filhotinhos são registrados em floresta no Sul do ES

Publicado em 29/04/2026 às 18:11
Uma onça parda fêmea e dois filhotes foram flagrados "passeando" por uma floresta localizada no Sul do Espírito Santo. O vídeo (veja acima) foi registrado em uma área do Monumento Natural Estadual Serra das Torres (MONAST) em fevereiro deste ano, mas divulgado na terça-feira (28). 

Segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), as imagens são captadas por câmeras trap — usadas para registrar animais na natureza  — que ficam nos pontos de monitoramento entre 30 e 60 dias fazendo os registros. 

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Acidente

Galpão desaba e deixa quatro trabalhadores feridos em Cachoeiro

Publicado em 29/04/2026 às 18:02

Quatro trabalhadores ficaram feridos após o desabamento de um galpão no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quarta-feira (29). Segundo os Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 16h30 enquanto as vítimas prestavam serviço para uma empresa contratada pela proprietária do terreno. A área foi interditada.

O Sargento Meneguiti explicou que os operários caíram de uma altura de cerca de 5 metros. Ainda conscientes, eles foram socorridos pelos militares e pelo Samu/192. Apenas dois deles apresentavam ferimentos mais graves, mas todos foram levados para o hospital Santa Casa de Misericórdia, na cidade.

A empresária Fernanda Araújo, que trabalha ao lado do galpão, contou que ela e os funcionários ouviram um estrondo e depois viram muita poeira subir no lugar. "Eu achei que a nossa parede estava caindo. Foi aquela correria [...] Quando soube liguei para os Bombeiros e para o Samu para ajudar, porque eu já sabia que tinha gente debaixo dos escombros, (liguei) para tentar socorrer o mais rápido possível", contou.

*Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Mais viagens

Aquaviário terá horário estendido entre Vitória e Vila Velha neste fim de semana

Publicado em 29/04/2026 às 14:34
Embarcação do sistema aquaviário em teste
Serviço funcionará com horário ampliado entre a noite de sábado (2) e o domingo (3)
 Fernando Madeira

As barcas do Aquaviário funcionarão com horário ampliado e reforço na frota entre a noite do sábado (2) e a madrugada do domingo (3), entre as estações da Prainha em Vila Velha, e da Praça do Papa em Vitória, por conta de shows que irão acontecer nas duas cidades. Confira as mudanças:


  • Do início da noite até as 22h: duas embarcações irão funcionar de 20 em 20 minutos;
  • Das 22h até as 1h30 de domingo: três barcas estarão prestando o serviço, com intervalo de 10 minutos entre as viagens.


Durante o dia de sábado (2), o serviço irá funcionar normalmente, com intervalos médios de 20 a 30 minutos. 

Link copiado com sucesso

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Veja vídeo

Árvore de 50 anos cai sobre carro em frente à Prefeitura de Santa Teresa

Publicado em 29/04/2026 às 14:14

Uma árvore de mais de 50 anos se partiu ao meio e atingiu um carro que estava estacionado na praça em frente à Prefeitura de Santa Teresa, na Região Centro Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (29). Em vídeo gravado por uma moradora, o veículo aparece totalmente coberto pelas folhas. Apesar do susto e do tamanho da estrutura, ninguém ficou ferido.


Segundo a Defesa Civil Municipal, a árvore apresentava indícios de comprometimento interno do tronco, possivelmente causado por parasitas, o que teria deixado a base fragilizada.

Segundo a Defesa Civil Municipal, os indícios apontam que o tronco já estava comprometido, possivelmente por parasitas, o que pode ter deixado a estrutura mais frágil.
Ainda de acordo com o órgão, embora tenham sido registrados ventos na região, nenhum evento climático justifica a queda Leitor | A Gazeta

Ainda de acordo com o órgão, embora tenham sido registrados ventos na região, não houve evento climático que justificasse a queda. A principal hipótese é que a árvore não suportou o próprio peso devido às condições internas.


O coordenador da Defesa Civil informou que outras árvores da mesma praça passarão por avaliação para verificar o risco de novas quedas. Equipes seguem no local realizando a retirada dos galhos e a liberação da área.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Carro entra debaixo de carreta e deixa mãe e filho de 2 anos feridos em São Mateus

Publicado em 29/04/2026 às 14:03

Uma mulher e o filho dela, uma criança de 2 anos, ficaram feridos após uma colisão entre o carro em que estavam e uma carreta, na Rodovia Miguel Curry Carneiro, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (28).


Segundo a Polícia Militar, o carro bateu de frente contra a lateral da carroceria do caminhão. Com o impacto, a carreta ficou atravessada na pista, e parte do veículo de passeio ficou sob a estrutura do veículo de carga.


De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, a mãe e a criança já estavam fora do carro. Ambos apresentavam escoriações leves e foram socorridos e encaminhados a um hospital. A Polícia Militar informou que os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Investigação

Corpo de advogado que desapareceu após festa em Vila Velha é encontrado

Publicado em 29/04/2026 às 12:27
Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, mora em Guaçuí e desapareceu após uma festa em Vila Velha
Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, mora em Guaçuí e desapareceu após uma festa em Vila Velha Arquivo pessoal

O corpo do advogado que desapareceu após uma festa na madrugada de domingo (26) na Barra do Jucu, em Vila Velha, foi encontrado pela Polícia Civill nesta quarta-feira (29) em uma área de mata na cidade. Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, morava e trabalhava em Guaçuí, no Caparaó capixaba.


titular da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), delegadoTarcísio Otoni, contou em coletiva de imprensa, que o corpo estava nas imediações da Fazenda Camping, local onde participava de uma festa antes de sumir. 


De acordo com a família, ele estava acompanhado da esposa e de amigos quando se afastou do grupo após perder a chave do carro. Durante a procura, ele acabou saindo do local e não retornou. Familiares souberam que, pouco depois, o jovem teria sido visto caminhando por uma rodovia de forma desorientada.

Família encontrou o corpo

Segundo Otoni, as autoridades finalizaram as buscas na noite de terça-feira (28) por conta da falta de visibilidade. Na manhã seguinte, a família e voluntários da região de Grande Terra Vermelha iniciaram uma procura por conta própria, momento em que ele foi encontrado já sem vida. 


O titular da DEPD explicou que a polícia até sobrevoou a região com helicópteros, mas a vegetação alta da área impediu o avistamento do corpo.


As tatuagens, roupas e o copo de bebida usado por Antônio na festa ajudaram a idetificá-lo. Ele deixa esposa e uma filha. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. Conforme Otoni, não havia marcas de violência no corpo dele. 

OAB lamenta morte 

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES) se manifestou sobre a morte do advogado. Em nota, destacaram que ele era um jovem profissional que construía a trajetória na advocacia com dedicação e compromisso com a Justiça. 

Nota completa da OAB-ES

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES) manifesta profundo pesar pelo falecimento do advogado Antônio Carlos Veiga de Freitas, integrante da Subseção de Guaçuí, cujo desaparecimento havia sido registrado desde o último domingo (26), na região da Barra do Jucu, em Vila Velha.


Jovem profissional, Antônio Carlos era atuante no Sul do Estado e vinha construindo sua trajetória na advocacia com dedicação e compromisso com a Justiça. Sua partida precoce causa profunda comoção entre colegas e toda a comunidade jurídica.


Desde o registro do desaparecimento, a OAB-ES acompanhou toda a busca das autoridades que envidaram todos os esforços. 


Diante dos fatos, a Ordem lamenta profundamente o ocorrido e reforça a necessidade de rigorosa apuração pelas autoridades competentes, a fim de que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas.


Neste momento de dor e consternação, a OAB-ES se solidariza com familiares, amigos e colegas de profissão, expressando sinceras condolências e desejando força para enfrentar esta irreparável perda.

Veja Também 

Segundo a Polícia Militar, o carro bateu de frente contra a lateral da carroceria do carreta. Com o impacto, a carreta ficou atravessada na pista e parte do veículo de passeio ficou embaixo da estrutura do veículo pesado

Carro entra debaixo de carreta e deixa mãe e filho de 2 anos feridos em São Mateus

Aguilar Pigatti, de 64 anos, foi encontrado em uma despensa com várias perfurações

Homem é morto a facadas em casa em São Mateus; suspeita aciona PM e foge

Colisão frontal ocorreu na noite de terça-feira (28), no bairro Vila Nova; condutor da segunda moto morreu no hospital na manhã desta quinta (29)

Colisão entre motos mata mãe e outro motociclista e deixa filho ferido em Ecoporanga

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Centro da cidade

Jiboia é resgatada após aparecer na calçada da Câmara de Colatina; vídeo

Publicado em 29/04/2026 às 11:25

Uma jiboia chamou a atenção de quem passava pela calçada em frente à Câmara Municipal de Colatina, no Centro do município, no Noroeste do Espírito Santo. O caso ocorreu na manhã de terça-feira (28), quando o animal foi visto rastejando pelo local.


Segundo a Polícia Ambiental de Colatina, uma equipe foi acionada por volta das 11h para realizar o resgate. De acordo com a corporação, tratava-se de uma jiboia adulta, que não apresentava ferimentos e não chegou a atacar ninguém.


Após o resgate, a cobra foi recolhida e solta em um local seguro.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Parto inesperado

Com dores, jovem vai a pronto atendimento, descobre gravidez e dá à luz em Vitória

Publicado em 29/04/2026 às 06:57

Uma jovem de 18 anos, que apresentava dores abdominais,  teve uma surpresa após procurar atendimento médico na manhã de terça-feira (28), no Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória. Sem saber que estava grávida, Maria Júlia descobriu a gestação já em trabalho de parto e deu à luz a pequena Mavie dentro da própria unidade.


Segundo a Prefeitura de Vitória, a jovem chegou ao local relatando fortes dores na região abdominal. Ainda durante a triagem, apresentou sangramento e foi rapidamente encaminhada para avaliação médica. Após receber medicação e ser direcionada para exames, o quadro evoluiu de forma acelerada, para o trabalho de parto.


Eu cheguei aqui sentindo muita dor no pé da barriga. Não sabia que estava grávida. Quando entrei na triagem, sangrei muito. Fui atendida pela médica, tomei a medicação e, quando fui para a coleta, a bebê nasceu. Só deu tempo da médica me ajudar”, relatou a jovem.


A diretora técnica e assistencial da unidade, Larissa Martins, destacou a atuação da equipe diante da situação inesperada. “Sabemos que o nascimento de um bebê é sempre um momento único e emocionante. Quando isso acontece dentro do pronto atendimento, mobiliza toda a equipe. Foi um momento especial poder contribuir para que mãe e bebê recebessem toda a assistência necessária”, afirmou.


A recém-nascida, chamada Mavie pela família, passa bem, assim como a mãe. Ambas permanecem sob cuidados da equipe de saúde da unidade.

Link copiado com sucesso

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Cárcere privado

Motorista de app é preso por sequestro e importunação contra passageira na Grande Vitória

Publicado em 28/04/2026 às 20:43
Policiais abordando um suspeito na Avenida Beira Mar, Vitória
Policiais abordaram o motorista  na Avenida Beira-Mar, em Vitória Ricardo Medeiros

Um motorista de aplicativo de 31 anos foi preso em flagrante por sequestro, cárcere privado e importunação sexual após assediar uma passageira na manhã de terça-feira (28). A prisão aconteceu após a Polícia Militar receber a informação de que o carro dele estaria passando no sentido Vila Velha x Vitória, na Terceira Ponte.


A equipe então começou uma busca pelo veículo, encontrando-o no bairro Bento Ferreira, já na Capital capixaba. Dentro do automóvel, estava o suspeito realizando uma corrida com outra passageira. 


Ele então foi levado à delegacia. Já a mulher assediada procurou a unidade policial por conta própria. Aos agentes, contou que o motorista tentou tocar na perna dela. Quando percebeu a situação, pediu para descer, solicitação que, de acordo com ela, não foi respeitada de forma imediata. 


O homem parou apenas metros à frente. Após os procedimentos, conforme a Polícia Civil, ele acabou encaminhado para o Centro de Triagem. O nome dele não foi informado à reportagem.

Veja Também 

Incêndio atinge carro e poste em Vila Velha

Batida de carreta em poste gerou apagão em Vitória e Vila Velha

Incêndio atinge carro e poste em Vila Velha

Carreta pega fogo após colidir com poste em Vila Velha

Imagem de destaque

Segurança é preso por abusar de vizinho de 6 anos em Cariacica

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
{{widget.html}}

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Jorge Messias durante sabatina no Senado Federal por vaga no STF

Não é simples passar por reprovação, mas Senado é soberano, diz Messias

Imagem de destaque

Messias rejeitado no STF: derrota de Lula é sem precedentes desde o século 19

Imagem de destaque

Correspondente bancário pode virar profissão regulamentada no Brasil?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados