Nova via de acesso à área central do Aeroporto de Vitória é inaugurada

A nova via de acesso à área central do Aeroporto de Vitória, onde estão sendo implantados diversos empreendimentos, foi inaugurada nesta quarta-feira (29) e já está liberada para os motoristas.





Com um traçado de 750 metros de extensão, o viário, que recebeu investimentos de R$ 10 milhões da Zurich Airport Brasil, começa perto da Igreja Fonte de Vida, que está em construção no local, e segue até a Avenida Adalberto Simão Nader, contando com ciclovia em toda a extensão.





“Esse projeto reforça o nosso compromisso com a integração do aeroporto à cidade. Ele permite organizar melhor os fluxos e ao mesmo tempo, apoiar o desenvolvimento dos empreendimentos no entorno, com benefícios para a mobilidade”, afirma Ricardo Gesse, CEO da concessionária que administra o aeroporto.





Um novo estacionamento, com 427 vagas, também foi entregue pela Zurich, ampliando a oferta de espaços próximos ao terminal.