Your browser does not support the audio element. Água Doce do Norte decreta bloqueio total para conter avanço da Covid-19

A Prefeitura de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou que nesta terça-feira (19) o município começa a adotar por seis dias o regime de bloqueio total, o chamado "lockdown". De acordo com o Executivo, o intuito é de conter o avanço do novo coronavírus na cidade. Água Doce do Norte contabiliza dez casos confirmados e u m óbito causado pela Covid-19

O prefeito da cidade, Paulo Márcio Leite Ribeiro (PSB) decretou bloqueio total obrigatório de todos os setores do comércio no município. O político afirmou que, com os novos casos da doença, foi preciso tomar medidas mais drásticas para conter o disseminação do novo coronavírus.

Arquivos & Anexos Confira o decreto que estabelece fechamento total do comércio em Água Doce do Norte Tamanho do arquivo: 129kb Baixar

"Determinamos o fechamento de todo o comércio no município, atendimento agora só por delivery. Vamos coibir também a aglomeração em espaços públicos e privados, quem desrespeitar estará sujeito a multa", destacou Paulo Márcio.

De acordo com o prefeito, as exceções servem apenas para serviços de saúde e postos de combustíveis.