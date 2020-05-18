Água Doce do Norte decreta bloqueio total para conter avanço da Covid-19
A Prefeitura de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou que nesta terça-feira (19) o município começa a adotar por seis dias o regime de bloqueio total, o chamado "lockdown". De acordo com o Executivo, o intuito é de conter o avanço do novo coronavírus na cidade. Água Doce do Norte contabiliza dez casos confirmados e um óbito causado pela Covid-19.
O prefeito da cidade, Paulo Márcio Leite Ribeiro (PSB) decretou bloqueio total obrigatório de todos os setores do comércio no município. O político afirmou que, com os novos casos da doença, foi preciso tomar medidas mais drásticas para conter o disseminação do novo coronavírus.
Arquivos & Anexos
Confira o decreto que estabelece fechamento total do comércio em Água Doce do Norte
Tamanho do arquivo: 129kb
"Determinamos o fechamento de todo o comércio no município, atendimento agora só por delivery. Vamos coibir também a aglomeração em espaços públicos e privados, quem desrespeitar estará sujeito a multa", destacou Paulo Márcio.
De acordo com o prefeito, as exceções servem apenas para serviços de saúde e postos de combustíveis.
Água Doce do Norte é a segunda cidade capixaba a decretar o "lockdown". O primeiro município foi Ecoporanga, que adotou a medida na última sexta-feira (15).
O prefeito afirmou ainda que dos dez pacientes com a Covid-19, pelo menos três estão hospitalizados em estado grave.