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Segunda cidade no ES

Água Doce do Norte decreta bloqueio total para conter avanço da Covid-19

O prefeito da cidade, Paulo Márcio Leite Ribeiro (PSB), afirmou que, com os novos casos da doença, foi preciso tomar medidas mais drásticas para conter o disseminação do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 16:01

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 16:01

Água Doce do Norte decreta bloqueio total para conter avanço da Covid-19
A Prefeitura de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou que nesta terça-feira (19) o município começa  a adotar por seis dias o regime de bloqueio total, o chamado "lockdown". De acordo com o Executivo, o intuito é de conter o avanço do novo coronavírus na cidade. Água Doce do Norte contabiliza dez casos confirmados e um óbito causado pela Covid-19
O prefeito da cidade, Paulo Márcio Leite Ribeiro (PSB) decretou bloqueio total obrigatório de todos os setores do comércio no município.  O político afirmou que, com os novos casos da doença, foi preciso tomar medidas mais drásticas para conter o disseminação do novo coronavírus. 

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Confira o decreto que estabelece fechamento total do comércio em Água Doce do Norte

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"Determinamos o fechamento de todo o comércio no município, atendimento agora só por delivery. Vamos coibir também a aglomeração em espaços públicos e privados, quem desrespeitar estará sujeito a multa", destacou Paulo Márcio. 

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De acordo com o prefeito, as exceções servem apenas para serviços de saúde e postos de combustíveis.
Água Doce do Norte é a segunda cidade capixaba a decretar o  "lockdown". O primeiro município foi Ecoporanga, que adotou a medida na última sexta-feira (15). 
O prefeito afirmou ainda que dos dez pacientes com a Covid-19, pelo menos três estão hospitalizados em estado grave. 

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