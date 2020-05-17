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Pandemia no ES

Água Doce do Norte confirma primeira morte por coronavírus

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente era um idoso de 76 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 15:23

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 15:23

Arte covid-19 para capa do site
Segundo boletim da prefeitura, cidade possui nove infectados pelo novo coronavírus Crédito: Divulgação
O novo coronavírus fez mais uma vítima no Noroeste do Espírito Santo. A Prefeitura de Água Doce do Norte confirmou, neste domingo (17), o primeiro óbito devido à Covid-19.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente era um idoso de de 76 anos. Ele morava na localidade de  Córrego Boa Vista. O prefeito do município, Paulo Márcio Leite Ribeiro, afirmou que o paciente estava internado em um hospital de Colatina.

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CORONAVÍRUS EM ÁGUA DOCE DO NORTE

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, Água Doce do Norte contabiliza nove casos positivos de Covid-19. Dois pacientes são considerados curados da doença.
Confira os bairros com casos de coronavírus confirmados em Água Doce do Norte:
  • Santo Agostinho: 3
  • Santa Luzia do Azul: 3
  •  Vila Nelita: 1
  •  Córrego Boa Vista: 1
  • Córrego Alto: 1

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