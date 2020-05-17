Água Doce do Norte confirma primeira morte por coronavírus

O novo coronavírus fez mais uma vítima no Noroeste do Espírito Santo. A Prefeitura de Água Doce do Norte confirmou, neste domingo (17), o primeiro óbito devido à Covid-19.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente era um idoso de de 76 anos. Ele morava na localidade de Córrego Boa Vista. O prefeito do município, Paulo Márcio Leite Ribeiro, afirmou que o paciente estava internado em um hospital de Colatina.
CORONAVÍRUS EM ÁGUA DOCE DO NORTE
Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, Água Doce do Norte contabiliza nove casos positivos de Covid-19. Dois pacientes são considerados curados da doença.
Confira os bairros com casos de coronavírus confirmados em Água Doce do Norte:
- Santo Agostinho: 3
- Santa Luzia do Azul: 3
- Vila Nelita: 1
- Córrego Boa Vista: 1
- Córrego Alto: 1