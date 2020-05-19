Secretários do ES apoiam plano emergencial do Congresso para Cultura

É um conjunto de projetos de leis pensado em várias reuniões com os Estados para descentralizar recursos federais. Assim, os Estados, que conhecem sua realidade, podem executar o recurso com mais fluidez, explica o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, em entrevista ao Divirta-se.

Fabrício Noronha, Secretário Estadual de Cultura Crédito: Hélio Filho/Secom

Com o PL aprovado, o Espírito Santo entraria na partilha de recursos federais proposta. De acordo com o secretário, juntando fundos destinados à cultura que o Governo Federal possui, soma-se a quantia de R$ 3,6 bilhões - montante vindo do Fundo Nacional de Cultura e do Tesouro Nacional.

"Se a gente esperar do governo federal não virá nada, o Congresso precisava tomar a iniciativa de socorrer o setor cultural", disse Jandira à "Folha de S. Paulo".

Na prática, o dinheiro seria metade (cerca de R$ 1,8 bilhão) repartido entre estados do Brasil e a outra metade, entre municípios. Para isso, um cálculo de fração seria realizado, de modo que governos estaduais e municipais recebessem valores proporcionais.

O secretário de Cultura de Vitória, Francisco Grijó, ainda explica que a maior porção desse recurso no âmbito municipal seria destinado a entidades independentes, que ele avalia estarem sofrendo ainda mais com o isolamento social. Atenderíamos emergencialmente os que são mais vulneráveis, como setores ligados a centros culturais independentes, ligados a vertentes culturais que são muito pouco contempladas e que deixaram ainda mais de serem contempladas em meio à pandemia, justifica.

Nesse sentido, Grijó completa que há a ideia de que, do dinheiro que fosse recebido, uma parte seria cedida diretamente a estes aparelhos culturais. Existe uma perspectiva de R$ 10 mil a centros culturais e espaços em que se produz cultura nesse projeto. Além de financiamento direto por meio de editais, fala.

SEM RETORNO DO GOVERNO FEDERAL

Noronha tem participado das reuniões com as frentes federais da Cultura, que começaram há um mês junto da secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro , Regina Duarte. Tivemos uma reunião há cerca de um mês e meio, mas não tivemos retorno algum (da Regina Duarte). Ela disse que os artistas estariam no auxílio emergencial, mas não estão, conclui.

A ex-atriz da Globo tem virado piada frequente na web justamente pela falta de atitude que internautas apontam que a secretária tem. A tática de expulsão de Regina Duarte continua, chegou a twittar um seguidor que também postou link de notícia que fala da possível saída da artista da pasta.

O piti q a Regina Duarte protagonizou de nada adiantou...



Tá sendo fritada ao vivo e a cores.



Q morte horrível de carreira heim dona Regina... — Terrabolista (@_arqu) May 19, 2020

Eu to é me rachando no perfil do Instagram da Regina Duarte. Tem Bolsonarista chamando ela de Ministra e parabenizando pelo trabalho. Qual?????? — Rogerio Petri ?? (@petri_rogerio) May 19, 2020

começando a ficar com pena da regina duarte.

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pronto, passou. — ihvna chacon (@ihvna) May 19, 2020

Grijó também declara que, do Governo Federal, Vitória não recebeu nenhuma atenção. Tudo o que estamos fazendo é com recursos próprios até agora. O Mucane e a Fafi, por exemplo, estão com as atividades normais em regime de videoconferência com projetos feitos pela prefeitura, reitera.

O secretário de Cultura de Vitória ainda destaca que, com a aprovação do PL, diretrizes jurídicas poderiam ser ajustadas para que a Capital lançasse um edital emergencial próprio, assim como fez o governo do Estado.

Temos um edital pronto, todo feito. Mas há questões jurídicas que podem comprometer tanto a mim, como chefe da pasta, quanto o prefeito, Luciano Rezende. É preciso que haja ajustes jurídicos antes de lançarmos. Se o projeto de lei fosse aprovado de forma positiva, poderíamos até andar com isso, vamos poder realizar muita coisa boa na cidade, conclui.