Dia do Museu: tours virtuais celebram data em tempos de isolamento

Pelo Twitter, alguns internautas manifestaram tristeza por não poderem ir a museus fisicamente. Em contrapartida, muitos que quiseram prestigiar a arte acabaram comemorando as visitas pela web e até compartilharam pequenas ações que algumas entidades realizaram nesta segunda (18).

Tava fazendo a tour online no museu da marionete e daí eles surgem aqui na rua pra comemorar o dia internacional do museu, ameiii pic.twitter.com/lIAtk3BQpp

? Dia Internacional do Museu ? Qual destas relíquias gostarias de ter no teu museu ? ? pic.twitter.com/zpZzJAb0AX

A Caixa Cultural é um dos principais centros de arte e cultura de Brasília. Ao todo, o local possui galerias de arte, teatro, jardim de esculturas e um átrio de vitrais composto por 24 obras. A área externa do prédio recebe festivais de música nacionais e internacionais.