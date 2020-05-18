Luan Santana fala de promessa no Convento da Penha: "Subi de joelhos"

Foi no começo da carreira, quando eu ainda estava tentando e morava em Campo Grande. Eu tinha os meus primeiros CDs, que não tinham virado muita coisa. Eu peguei um desses CDs e fiz uma viagem para o Convento da Penha. E fiz uma promessa: se Nossa Senhora da Penha me ajudasse a alcançar o sucesso, aquilo que sempre sonhei, que eu voltaria lá e deixaria meu novo CD. Passou um tempo e, graças a Deus, tudo de melhor me aconteceu e eu voltei lá com meu empresário e lembro que subi as escadas de joelhos.