Luan Santana fala de promessa no Convento da Penha: "Subi de joelhos"

"Acredito demais que Nossa Senhora da Penha tenha me protegido"
A coluna lembrou do episódio em bate-papo recente com o cantor e ele decidiu abrir o jogo sobre os detalhes da ocasião. "(Depois da promessa) tudo de melhor aconteceu e eu voltei ao Convento com meu empresário e lembro que subi as escadas de joelhos", dispara.
Católico declarado, o cantor é devoto de Nossa Senhora Aparecida, mas agradece à padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha, pela graça alcançada.
"Fiz a promessa no Convento da Penha porque, como sou muito religioso, a Nossa Senhora da Penha tem muitas simbologias. A começar pelo manto azul, que simboliza o céu. O céu é onde ela está, onde Deus está, e é para onde ela quer nos conduzir. E isso foi o que me guiou", conta.
Durante o bate-papo, o bonitão aproveitou para elogiar a culinária capixaba e falou mais de sua espiritualidade.
Pode detalhar a promessa que fez no Convento?
Foi no começo da carreira, quando eu ainda estava tentando e morava em Campo Grande. Eu tinha os meus primeiros CDs, que não tinham virado muita coisa. Eu peguei um desses CDs e fiz uma viagem para o Convento da Penha. E fiz uma promessa: se Nossa Senhora da Penha me ajudasse a alcançar o sucesso, aquilo que sempre sonhei, que eu voltaria lá e deixaria meu novo CD. Passou um tempo e, graças a Deus, tudo de melhor me aconteceu e eu voltei lá com meu empresário e lembro que subi as escadas de joelhos.
Algum motivo especial para ter escolhido o Convento?
Eu sou católico, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida e sinto a presença dela até hoje. Fiz a promessa lá porque, como sou muito religioso, a Nossa Senhora da Penha tem muitas simbologias. A começar pelo manto azul, que simboliza o céu. O céu é onde ela está, onde Deus está, e é para onde ela quer nos conduzir. E isso foi o que me guiou. Que ela conduzisse meus passos para realizar meu sonho.
Se considera uma pessoa espiritualizada?
Muito. Eu sou totalmente católico e sei que Deus age em todos os nossos sonhos. Mesmo naqueles que achamos que são bons para a gente, mas Deus tem planos maiores e melhores.
Você avalia que alcançou a graça?
Sim. Eu queria que minha música chegasse a todas as pessoas e que eu realizasse meu sonho na música.
E o que Nossa Senhora da Penha representa para você, depois de tudo?
Como falei, acredito muito em simbologias. A sobretúnica vermelha de Nossa Senhora da Penha simboliza a Paixão de Cristo, o sofrimento e o sangue que ele derramou pela salvação da humanidade. Nossa Senhora também passou por este sofrimento vendo seu filho sofrer. E, hoje, embora vitoriosa, ela carrega o vermelho como lembrança do sofrimento e do amor provado pelo sangue. Ou seja, não foi fácil chegar até aqui. Mas, acredito demais que Nossa Senhora da Penha tenha me protegido.
O que o Espírito Santo passou a representar para você depois da promessa?
Sem dúvidas, o momento que eu passei no Estado, representou uma nova era em minha vida... Em toda a carreira. O público capixaba sempre me recebeu com carinho, e a culinária é algo que nem se comenta.