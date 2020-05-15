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Pedro Permuy

Filho de Wanessa e Marcus Buaiz vai comemorar aniversário no ES

João Francisco vai completar 6 anos no período em que a família Camargo Buaiz estará morando em condomínio de luxo na Serra

Públicado em 

15 mai 2020 às 09:19
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Wanessa Camargo, João Francisco, José Marcus e Marcus Buaiz: família em comemoração de aniversário
Wanessa Camargo, João Francisco, José Marcus e Marcus Buaiz: família em comemoração de aniversário Crédito: Status Color/Reprodução/Instagram @wanessa
Assim que estabelecerem novo endereço em condomínio de luxo na Serra, ainda na primeira quinzena de junhoWanessa Camargo e o marido, Marcus Buaiz, vão manter o protocolo de isolamento que já estão cumprindo em São Paulo ao lado dos filhos. Só que o herdeiro mais novo do casal, João Francisco, vai curtir o aniversário de 6 anos de idade, no dia 19 de junho, já no CEP capixaba. 
Uma "pocket party", aquelas festas que acontecem em casa, só entre os familiares, é a pedida mais provável para a data. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, essas mesmas comemorações ganham até videochamada com outros parentes na hora do "Parabéns Pra Você"
"Nesse momento não tem espaço para comemoração, mas, pelo menos, ele (João Francisco) poderá estar ao lado dos primos", conta Marcus, em bate-papo à coluna. Ele se refere aos filhos da irmã, Eduarda Buaiz, com quem os primogênitos têm grande afinidade. Duda, para os mais chegados, é mãe de Arthur e Felipe, frutos de seu casamento com Cláudio Rezende.

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Wanessa e Marcus decidiram se mudar temporariamente para o Espírito Santo ao menos por aproximadamente dois meses, a contar a partir de junho. Nesta mesma época, os filhos do casal estarão de férias escolares, já que frequentam um colégio britânico instalado na Capital paulista, que segue o cronograma de atividades da Inglaterra.

REUNIÃO DE CONDOMÍNIO

A coluna, que não é boba nem nada, descobriu que, no condomínio em que o casal vai alugar o imóvel, não se fala em outro assunto que não envolva os nomes "Wanessa" ou "Marcus".
Um proprietário de uma casa por lá contou que os vizinhos já estão em polvorosa querendo saber se vão tropeçar com a filha de Zezé Di Camargo ou o marido da artista pelas ruas do empreendimento. Este colunista vai ficar de olho no isolamento, hein!

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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