Ex-paquita Bianca Rinaldi vira esposa de Silvio Santos em comédia

Bianca Rinaldi estreou seu primeiro musical antes de ter sido imposto o isolamento social pela pandemia do novo coronavírus. Trata-se de “Silvio Santos Vem Aí”, comédia que narra a história de um dos maiores comunicadores do Brasil. Na história, a mãe das gêmeas Sofia e Beatriz, de 10 anos (frutos de seu relacionamento com Eduardo Menga, com quem vive desde 2002), encarnou ninguém menos que Íris Abravanel, esposa do dono do SBT.
“Ela é uma mulher doce, de um talento inegável. Criadora de histórias que tocam o coração de diversas gerações. Eu sou muito feliz em poder atuar interpretando-a”, diz, em bate-papo exclusivo com a coluna. Ela ainda avaliou o casamento da personagem com o marido: “É uma mulher apaixonada pelo Silvio”.
Toda a preparação para dar vida a Íris no teatro aconteceu com base em pesquisa. Além de atuar, Bianca também canta. “O musical tem precisão da voz, dos gestos, a música, coreografia...”, enumera. E depois que a quarentena passar e a peça voltar a rodar o Brasil (sim, caro leitor, pode ser que ela chegue ao Espírito Santo), a ex-paquita entrega o desejo de conhecer pessoalmente Íris: “Será especial”.
O trabalho é o segundo grande projeto artístico em que se envolve Bianca, depois de uma pausa na carreira. Em 2018, em entrevista para A GAZETA, ela contou a experiência que foi participar de "Malhação", na Globo, depois de 20 anos longe da telinha.
Durante a conversa com este colunista, Bianca também fala sobre a rotina de mãe, revela os segredos para manter o shape e até relembrou um pouco do tempo em que trabalhou ao lado de Xuxa.
Você já fez trabalhos na TV, mas é seu primeiro musical. Como foi o processo de construção da personagem e da sua adaptação?
Tem sido uma experiência nova e muito gratificante. É meu primeiro musical, cantando e atuando. Existem, sempre, algumas peculiaridades de cada formato. Televisão tem muitas gravações, o ritmo bem mais acelerado e é uma obra aberta, onde tudo pode acontecer. Já o musical tem a precisão da voz, dos gestos, das músicas e coreografias. Então, foi uma adaptação diferente, mas que é extremamente prazeroso. Há muito tempo eu já tinha o desejo de fazer algo neste formato. E o meu processo de concepção da Íris foi muito estudo, conversa com pessoas próximas, leitura de entrevistas. Mergulhei com todo coração.
Aliás, falando em personagem, você dá vida a ninguém menos que a esposa de Silvio Santos. Chegou a ter contato com ela para se preparar? Como é vivê-la nos palcos?
Ela é uma mulher doce, de um talento inegável. Criadora de histórias que tocam o coração de diversas gerações. Eu sou muito feliz em poder atuar interpretando-a. Percebi, também, em minha imersão, o quanto ela é uma mulher apaixonada pelo Silvio, além de muito dedicada. É forte e com palavra firme. Sua trajetória é uma inspiração. Ainda não conseguimos nos encontrar, mas é um desejo que tenho. Com certeza será especial.
Como foi a estreia?
A estreia foi incrível, tivemos duas apresentações e iremos retornar logo que o mundo passar por este momento difícil. Estou muito animada com este novo projeto, que tem confirmado, ainda mais, como meu ofício é o sentido da minha vida. Queremos, com certeza, rodar o Brasil. Seria um prazer estar entre os capixabas.
No papel de mãe, como está sendo conciliar tudo isso e ainda ter tempo para rotina de exercícios (risos)?
A gente sempre encontra um jeito para fazer tudo se encaixar. Nossas rotinas estão diferentes, mas também conseguimos estar todos mais próximos. E isso é maravilhoso. Procuro me exercitar em casa, com atividades mais leves como exercícios funcionais e meditação transcendental. Acho importante cuidar da mente e do corpo. E minhas filhas estão aprendendo coisas novas, estudando, lendo muito e me ajudando nas tarefas do lar. É uma forma de juntas, aprendermos umas com as outras.
Lembro de uma entrevista que já fiz com você em que me disse algo como “meu corpo é templo sagrado”. Você continua espiritualizada?
Estamos nessa terra vivendo uma experiência de aprimoramento do espírito. Então, eu acredito que nossa sintonia com Deus, com o amor, com a natureza, deve estar sempre em vigor. Eu me importo com as minhas emoções, pois elas refletirão no meu corpo. Como meu corpo acolhe tudo, tenho que cuidar dele, amá-lo e ser grata.
Esse tempo afastada da TV te ajudou a enxergar alguma coisa que antes você não via?
Me permitiu estudar mais, ler livros que a correria às vezes impedia, entre outras atividades que, na rotina acelerada, acabamos deixando para depois. Esse tempo me faz perceber, ainda mais, como sou apaixonada pelo que faço. E claro, em muitos momentos da vida, é importante parar, olhar para si, reavaliar caminhos e escolhas, pois essas reflexões nos aprimoram como profissionais e pessoas.
E o que pensa, hoje, da época em que era paquita? Toparia a mesma exposição?
Todo trabalho é muito especial e fortalece nossa caminhada. Eu sou uma atriz que empresta o corpo e alma para os projetos. Tenho este olhar para minhas personagens e trajetória
Falando em paquita, a Catia Paganote, a Miúxa, agora mora em Vitória, no Espírito Santo. Você tem contato com ela?
Cátia é uma figura única, sempre divertida. Hoje nos falamos por WhatsApp no grupo que temos. Quem sabe, quando eu for a Vitória, conseguimos marcar um encontro.
E quais são os planos para 2020?
Retomar as apresentações do musical “Silvio Santos Vem Aí” e continuar com meu canal no YouTube, onde falo sobre maternidade e conto minhas experiências como mãe, mulher e atriz. Se inscrevam (risos). E agora, mais recentemente, quero embarcar na minha nova experiência, que é participar de uma websérie para o Instagram.
VOLTO LOGO
A coluna vai entrar de férias a partir desta semana. E você, leitor, só volta a me acompanhar neste espaço, às segundas-feiras e em edições especiais, a partir do dia 15 de maio. Até lá, continue ligado no nosso Divirta-se e nas publicações do time de colunistas de A GAZETA. Mas este colunista promete que, se descobrir alguma bomba, volta rapidinho só para contar, tá? Até logo!