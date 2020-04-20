Ex-paquita Bianca Rinaldi vira esposa de Silvio Santos em comédia

Tem sido uma experiência nova e muito gratificante. É meu primeiro musical, cantando e atuando. Existem, sempre, algumas peculiaridades de cada formato. Televisão tem muitas gravações, o ritmo bem mais acelerado e é uma obra aberta, onde tudo pode acontecer. Já o musical tem a precisão da voz, dos gestos, das músicas e coreografias. Então, foi uma adaptação diferente, mas que é extremamente prazeroso. Há muito tempo eu já tinha o desejo de fazer algo neste formato. E o meu processo de concepção da Íris foi muito estudo, conversa com pessoas próximas, leitura de entrevistas. Mergulhei com todo coração.