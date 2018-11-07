'Do Espírito Santo, tenho ótimas lembranças', diz Bianca Rinaldi

. Crédito: Sérgio Baia

Aos 44 anos, Bianca Rinaldi comemora uma guinada na carreira: depois de 20 anos afastada dos holofotes de "Malhação", na TV Globo, a atriz está de volta dando vida a uma professora, Leonora - assim como fez em entre 1997 e 1998, quando estreou na teledramaturgia e interpretou Úrsula, na mesma novela teen. Agora, ela vê a oportunidade de estar na telinha de uma outra maneira e garante que aprende muito com os atores mais novos.

Mãe de Sofia e Beatriz Menga, frutos do relacionamento que tem desde 2002 com Eduardo Menga, ela também não abre mão de passar um tempo com as meninas, "nem que seja para levá-las ao golfe", como ela mesma diz. Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, destacou essa nova fase, os cuidados que tem com a saúde e estética e comentou sobre lembranças no Espírito Santo:

Como está sendo a experiência em "Malhação" com uma personagem que está envolvida em tantos assuntos polêmicos?

Voltar ao elenco de Malhação tem sido ótimo. Estou muito feliz de interpretar a Leonor, que é uma personagem muito leve, solar e livre. Ela está inserida nesses assuntos exatamente por ser essa pessoa descontraída, sem julgamentos. Ela vem na trama para mostrar que o amor tem que prevalecer acima de qualquer preconceito.

Falando desses enredos polêmicos, em sua opinião, qual é o efeito que isso gera?

Eu acho que, por lidarmos com um público mais jovem, é necessário abordar os temas que temos levantado, mas sempre com muito cuidado e no tom certo. Temos feito um ótimo trabalho com isso, vejo que o público tem se identificado com o que estamos falando. É isso o que importa.

A própria Leonor se envolveu em um caso que é um tabu, em se interessar por um menino mais novo. Como foi tratar essas cenas?

Todos os assuntos que tratamos na novela têm um cuidado especial. Precisamos estar atentos já que falamos diretamente com o público jovem. A Leonor, realmente, quase se envolveu em uma enrascada (risos), mas ela é uma mulher sensata e tomou a decisão certa. É claro que o que a gente quis abordar foi o fato de haver tantas limitações quando a mulher é a mais velha em uma relação, pois ainda há muito tabu acerca disso.

Apesar de alguns anos fora da TV, sua boa forma impressionou. Tem alguma rotina de cuidados?

Eu vou a médicos e especialistas na medida do possível porque a rotina de gravação é muito corrida, mas é mais para fins de saúde do que estético mesmo. Tenho uma rotina de cuidados, que vai desde visitas a clínicas até alimentação saudável. É tudo um combo em prol da saúde.

E como está sua rotina hoje? Considera-se em uma nova fase da carreira?

Eu acho que todo novo personagem traz uma nova fase na nossa carreira, pois novos desafios são apresentados. Hoje a rotina é intensa, pois gravo bastante e ainda concilio com a minha segunda profissão: ser mãe (risos). Mas, com a ajuda de todos da família e muita disciplina, dá para conciliar.

Falando em família, como ficam suas filhas nessa agenda apertada?

As meninas já estão mais grandinhas agora, então elas entendem que é o meu trabalho. Mas não deixo de passar tempo com elas, nem que seja levar à escola ou ao golfe. Estão todos muito felizes.

. Crédito: Sérgio Baia

Você, em "Malhação", acaba lidando com atores que estão começando a carreira. Você, que começou em 1997, sente que há uma troca com eles? Ou admiração deles por você?

Eu não acho que é uma admiração, mas há uma troca constante de experiências e conhecimentos. Os novos artistas são muito espertos, aprendem rápido e têm vontade de trabalhar. Então, tudo flui muito bem. Fora que trabalhar com o elenco jovem é sempre alto astral, então tem sido ótimo.

Vindas ao Espírito Santo estão programadas (risos)?