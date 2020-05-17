Regina Duarte diz ser vítima de 'infodemia' e que vai mostrar serviço

"Estou sendo vítima da 'infodemia': Matérias tendenciosas, maldosas, venenosas. Mas posso garantir que tudo nessa pandemia vai passar. Em breve vocês poderão ver os resultados da Cultura que quero pro meu país acontecendo, sob minha gestão. Não vou rebater os absurdos lançados contra mim, estou trabalhando muito. E vou mostrar serviço!", escreveu a atriz e secretária de Bolsonaro na rede social.