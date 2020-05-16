Governo exonera secretário adjunto de Regina Duarte

Regina Duarte, Secretaria Especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro. Crédito: Marcos Corrêa/PR

Número dois da secretaria comandada pela atriz Regina Duarte, o advogado Pedro Horta foi exonerado nesta sexta-feira (15) do cargo de secretário especial adjunto da Secretaria Especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro.

A saída de Horta consta em edição extra do Diário Oficial da União, em ato publicado na sexta e assinado pelo ministro Walter Braga Netto (Casa Civil). O advogado chegou à secretaria adjunta no final de abril, após ter sido chefe de gabinete de Regina. Antes do governo, ele era o responsável pelo departamento comercial da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo).

Desde que foi nomeada para chefiar a secretaria da Cultura -atualmente vinculada ao Ministério do Turismo-, Regina tem sofrido com críticas da ala ideológica do governo Bolsonaro, que tem interferido em suas nomeações.

Ela vive, por exemplo, uma queda de braço com o presidente da Fundação Palmares, o jornalista Sérgio Camargo, que apesar de ser desafeto da atriz permanece no posto com o aval de Bolsonaro.

Além dos constantes atritos com o núcleo ideológico, Regina tem sofrido críticas da classe artística, que se acentuaram após uma recente entrevista à rede CNN Brasil.

Na entrevista, ela demonstrou irritação com os jornalistas da emissora após a exibição de um vídeo em que a atriz Maitê Proença critica sua gestão. "O que você ganha com isso? Quem é você que está desenterrando uma fala da Maitê [Proença] de dois meses atrás? Eu não quero ouvir, ela tem o meu telefone. Eu tinha tanta coisa para falar, vocês estão desenterrando mortos", disse Regina, colocando fim à entrevista.