Hemocentros do Norte do ES estão com o estoque de sangue abaixo do limite Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Your browser does not support the audio element. Hemocentros do Norte do ES precisam de doação de sangue

A pandemia do novo coronavírus está afetando as doações de sangue nas unidades do Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia (Hemoes) de Linhares, São Mateus e Colatina. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , os locais registram estoques de sangue abaixo do limite aceitável desde esta segunda-feira (18).

Segundo a diretora do Hemoes, Marcela Gonçalves Murad, os estoques de todos os tipos sanguíneos estão baixos. Existe uma preocupação pela velocidade na queda do estoque diário, que pode ter como consequência a falta de sangue para atender às demandas dessas regiões.

Não há substituto para o sangue. Precisamos que a população colabore com doações regulares, o que evitaria chegarmos em níveis críticos como estamos agora, disse.

Para evitar que as doações se tornem fonte de contágio do novo coronavírus, o atendimento em todas as unidades está sendo feito por meio de agendamento. A medida visa a reduzir a circulação de pessoas nos locais para evitar aglomeração.

Limitamos o número de pessoas dentro das unidades e vale reforçar que quem está com sintomas gripais não deve comparecer para doação, explicou a diretora.

ONDE AGENDAR A DOAÇÃO

Hemocentro de Linhares

Endereço: Av. João Felipe Calmom, 174-298  Centro | Telefone: (27) 3264-6000, 3264-6019



Hemocentro de Colatina

Endereço: R. Cassiano Castelo, 276  Centro | Telefone: (27) 3717-2801

