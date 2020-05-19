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Preocupação

Hemocentros do Norte do ES precisam de doação de sangue

Nas unidades de Linhares, São Mateus e Colatina os estoques de todos os tipos sanguíneos estão abaixo do limite aceitável
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 15:46

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 15:46

Hemoes já teme que comece a faltar bolsas de sangue para atender a demanda de hospitais do Estado
Hemocentros do Norte do ES estão com o estoque de sangue abaixo do limite Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Hemocentros do Norte do ES precisam de doação de sangue
A pandemia do novo coronavírus está afetando as doações de sangue nas unidades do Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia (Hemoes) de Linhares, São Mateus e Colatina. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os locais registram estoques de sangue abaixo do limite aceitável desde esta segunda-feira (18).
Segundo a diretora do Hemoes, Marcela Gonçalves Murad, os estoques de todos os tipos sanguíneos estão baixos. Existe uma preocupação pela velocidade na queda do estoque diário, que pode ter como consequência a falta de sangue para atender às demandas dessas regiões.

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Não há substituto para o sangue. Precisamos que a população colabore com doações regulares, o que evitaria chegarmos em níveis críticos como estamos agora, disse.
Para evitar que as doações se tornem fonte de contágio do novo coronavírus, o atendimento em todas as unidades está sendo feito por meio de agendamento. A medida visa a reduzir a circulação de pessoas nos locais para evitar aglomeração.

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Limitamos o número de pessoas dentro das unidades e vale reforçar que quem está com sintomas gripais não deve comparecer para doação, explicou a diretora.

ONDE AGENDAR A DOAÇÃO 

  • Hemocentro de Linhares
  • Endereço: Av. João Felipe Calmom, 174-298  Centro | Telefone: (27) 3264-6000, 3264-6019
  • Hemocentro de Colatina
  • Endereço: R. Cassiano Castelo, 276  Centro | Telefone: (27) 3717-2801
  • Hemocentro de São Mateus
  • Endereço: Rodovia Otovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington | Telefone: (27) 3767-7957

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