Estrutura é montada em ginásio para evitar filas na Caixa em Linhares

Ginásio Poliesportivo Leandro Arpini em Linhares Crédito: Eduardo Dias

Com o objetivo de evitar aglomerações, a Prefeitura de Linhares e a Caixa Econômica Federal alteraram o protocolo de atendimento aos beneficiários que vão receber a segunda parcela do auxílio emergencial do governo federal no município. A iniciativa visa garantir que a população mantenha o distanciamento necessário durante a pandemia do novo coronavírus.

A mudança começou nesta terça-feira (19). A partir das 6h da manhã, funcionários passam a distribuir as senhas de atendimento para o recebimento do benefício. Segundo a assessoria da Caixa, não há limites de senhas para os clientes  todos que chegarem até às 14h serão atendidos.

A entrega das senhas aos beneficiários agora acontece em duas estruturas montadas para agilizar o serviço. Uma estrutura coberta e com cadeiras foi instalada na Escola Viva Bartouvino Costa, no Centro da cidade, e a outra no Ginásio Poliesportivo Leandro Arpini, no bairro Conceição. Ambas ficam a poucos metros de agências da Caixa, onde os atendimentos são feitos.

De acordo com a Prefeitura de Linhares, o objetivo da ação é garantir o distanciamento correto, além de proporcionar mais conforto aos beneficiários do programa, que para receber a primeira parcela do benefício enfrentaram longas filas em várias agências da Caixa em todo o país.

ESTRUTURA

Para receber a primeira parcela do auxílio emergencial, os beneficiários precisaram passar horas na fila, ficando expostos a riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Agora, essa espera é será feita dentro dos espaços destinados pela prefeitura.

A estrutura deve atender pelo menos 300 pessoas por dia Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

O local é equipado com cadeiras que garantem o distanciamento necessário entre as pessoas, álcool em gel e rede Wi-Fi, além de contar com ajuda de funcionários da própria prefeitura e também da Caixa na organização do atendimento e informações sobre o serviço.