8,3 milhões vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial

Mais de 8,3 milhões de trabalhadores tiveram seu pedido ao auxílio emergencial aprovados pela Dataprev na madrugada desta sexta (15) e vão receber a primeira parcela do benefício na próxima semana.
Até 18h desta sexta (15), os trabalhadores serão informados se foram aprovados ou reprovados, segundo o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto. Para conferir, basta acessar o site https://consultaauxilio.dataprev.gov.br, informando CPF, nome completo, nome de sua mãe e data de nascimento.
De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o pagamento será feito de acordo com o mês de nascimento e em dias diferentes dos depósitos da segunda parcela, para evitar filas nas agências.
Entre os novos beneficiários estão trabalhadores que tiveram a análise inconclusiva e puderam refazer o pedido pelo site ou aplicativo da Caixa.
Neste sábado (16), a Caixa vai depositar ainda R$ 246 milhões referentes à primeira parcela do auxílio emergencial para 405 mil pessoas. As agências não serão abertas. O valor pode ser movimentado pelo Caixa Tem, para quem tem conta digital, e pelos outros bancos, para quem recebe em outra conta bancária.
Desde 7 de abril, mais de 59 milhões de pessoas foram aprovadas para o benefício de até R$ 1.200, no caso de mães chefes de família.
SEGUNDA PARCELA
O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial será feito na próxima semana, também por mês de nascimento.
A Caixa vai abrir 60 milhões de contas digitais para fazer os pagamentos do auxílio emergencial. Ficam de fora os beneficiários do Bolsa Família, que continuam a receber o valor por meio do cartão do benefício do do Cartão Cidadão.
Confira o calendário de saque do novo lote da primeira parcela:
MÊS DE NASCIMENTO E DATA DE LIBERAÇÃO
- Janeiro:19 de maio (terça)
- Fevereiro: 20 de maio (quarta)
- Março: 21 de maio (quinta)
- Abril: 22 de maio (sexta)
- Maio, junho e julho: 23 de maio (sábado)
- Agosto: 25 de maio (segunda)
- Setembro: 26 de maio (terça)
- Outubro: 27 de maio (quarta)
- Novembro: 28 de maio (quinta)
- Dezembro: 29 de maio (sexta)