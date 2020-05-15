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'Coronavoucher'

8,3 milhões vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial

Até 18h desta sexta (15), os trabalhadores serão informados se foram aprovados ou reprovados, segundo o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 17:27

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 17:27

Auxílio emergencial do governo federal
Auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Mais de 8,3 milhões de trabalhadores tiveram seu pedido ao auxílio emergencial aprovados pela Dataprev na madrugada desta sexta (15) e vão receber a primeira parcela do benefício na próxima semana.
Até 18h desta sexta (15), os trabalhadores serão informados se foram aprovados ou reprovados, segundo o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto. Para conferir, basta acessar o site https://consultaauxilio.dataprev.gov.br, informando CPF, nome completo, nome de sua mãe e data de nascimento.
De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o pagamento será feito de acordo com o mês de nascimento e em dias diferentes dos depósitos da segunda parcela, para evitar filas nas agências.
Entre os novos beneficiários estão trabalhadores que tiveram a análise inconclusiva e puderam refazer o pedido pelo site ou aplicativo da Caixa.
Neste sábado (16), a Caixa vai depositar ainda R$ 246 milhões referentes à primeira parcela do auxílio emergencial para 405 mil pessoas. As agências não serão abertas. O valor pode ser movimentado pelo Caixa Tem, para quem tem conta digital, e pelos outros bancos, para quem recebe em outra conta bancária.
Desde 7 de abril, mais de 59 milhões de pessoas foram aprovadas para o benefício de até R$ 1.200, no caso de mães chefes de família.

SEGUNDA PARCELA

O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial será feito na próxima semana, também por mês de nascimento.
A Caixa vai abrir 60 milhões de contas digitais para fazer os pagamentos do auxílio emergencial. Ficam de fora os beneficiários do Bolsa Família, que continuam a receber o valor por meio do cartão do benefício do do Cartão Cidadão.
Confira o calendário de saque do novo lote da primeira parcela: 

MÊS DE NASCIMENTO E DATA DE LIBERAÇÃO

  • Janeiro:19 de maio (terça)
  • Fevereiro: 20 de maio (quarta)
  • Março: 21 de maio (quinta)
  • Abril: 22 de maio (sexta)
  • Maio, junho e julho:  23 de maio (sábado)
  • Agosto:  25 de maio (segunda)
  • Setembro:  26 de maio (terça)
  • Outubro: 27 de maio (quarta)
  • Novembro: 28 de maio (quinta)
  • Dezembro: 29 de maio (sexta)

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