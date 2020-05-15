8,3 milhões vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial

Auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Mais de 8,3 milhões de trabalhadores tiveram seu pedido ao auxílio emergencial aprovados pela Dataprev na madrugada desta sexta (15) e vão receber a primeira parcela do benefício na próxima semana.

Até 18h desta sexta (15), os trabalhadores serão informados se foram aprovados ou reprovados, segundo o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto. Para conferir, basta acessar o site https://consultaauxilio.dataprev.gov.br, informando CPF, nome completo, nome de sua mãe e data de nascimento.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o pagamento será feito de acordo com o mês de nascimento e em dias diferentes dos depósitos da segunda parcela, para evitar filas nas agências.

Entre os novos beneficiários estão trabalhadores que tiveram a análise inconclusiva e puderam refazer o pedido pelo site ou aplicativo da Caixa.

Neste sábado (16), a Caixa vai depositar ainda R$ 246 milhões referentes à primeira parcela do auxílio emergencial para 405 mil pessoas. As agências não serão abertas. O valor pode ser movimentado pelo Caixa Tem, para quem tem conta digital, e pelos outros bancos, para quem recebe em outra conta bancária.

Desde 7 de abril, mais de 59 milhões de pessoas foram aprovadas para o benefício de até R$ 1.200, no caso de mães chefes de família.

SEGUNDA PARCELA

O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial será feito na próxima semana, também por mês de nascimento.

A Caixa vai abrir 60 milhões de contas digitais para fazer os pagamentos do auxílio emergencial. Ficam de fora os beneficiários do Bolsa Família, que continuam a receber o valor por meio do cartão do benefício do do Cartão Cidadão.

Confira o calendário de saque do novo lote da primeira parcela:

MÊS DE NASCIMENTO E DATA DE LIBERAÇÃO

Janeiro:19 de maio (terça)

Fevereiro: 20 de maio (quarta)

Março: 21 de maio (quinta)

Abril: 22 de maio (sexta)

Maio, junho e julho: 23 de maio (sábado)

Agosto: 25 de maio (segunda)

Setembro: 26 de maio (terça)

Outubro: 27 de maio (quarta)

Novembro: 28 de maio (quinta)