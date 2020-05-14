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Doação

Vizinhos fazem mutirão para garantir estoque de sangue no Hemoes

Nas últimas semanas, o Hemoes registra redução do número de sangue. O estoque do sangue AB Positivo, por exemplo, está zerado nesta quarta-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 10:50

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 10:50

Hemoes
Coleta externa pode ser agendada por e-mail Crédito: Divulgação/Sesa
Para aumentar o estoque do banco de sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), um grupo de moradores de Jardim Camburi, em Vitória, está mobilizando um mutirão de doação. Com as medidas restritivas de circulação e o risco de contaminação pelo novo coronavírus, o Hemoes está com o volume baixo de material.
A iniciativa de reunir os vizinhos foi idealizada pela servidora pública Cláudia Pessin, de 54 anos. Ela é moradora do edifício Ilha das Garças, localizado na Rua Durval Loureiro Nogueira, em Jardim Camburi. Até o início da tarde desta quarta-feira (13), o bairro contabilizava 152 casos confirmados da doença.
Uma amiga disse que o Hemoes está precisando muito de doação. Nosso objetivo é realmente salvar vidas, porque se não tiver o sangue, além da Covid-19 que também está matando, podemos perder muito mais vidas por causa da falta de sangue no Hemoes, explicou a servidora pública.
Quando 50 pessoas confirmarem o interesse na doação, Cláudia vai acionar a direção do Hemoes. Durante o enfrentamento da pandemia, o Centro envia um ônibus até o endereço dos doadores e faz a coleta de forma coletiva.  Por enquanto, o serviço é disponibilizado somente na região metropolitana. A diretora técnica do Hemoes, Rachel Lacourt, garante que as medidas de prevenção são adotadas para evitar o contágio da Covid-19.
Nos últimos 10 dias, tivemos uma queda considerável das doações e contamos com a colaboração de todos. No trabalho externo, agendamos o horário de coleta para que dê tempo de dar vazão a demanda sem ter aglomeração. Também aumentamos a distância entre as cadeiras no interior do ônibus e reduzimos a circulação interna do veículo. Os servidores atuam de máscara e os doadores são orientados a usarem também. Quem não tem, a gente providencia, afirmou.
  • Estoque de sangue nesta quarta-feira (13)

  • Tipo sanguíneo: A Negativo
  • Estoque atual: 5
  • Estoque ideal: 12

  • Tipo sanguíneo: A Positivo
  • Estoque atual: 139
  • Estoque ideal: 80

  • Tipo sanguíneo: AB Positivo
  • Estoque atual: 20
  • Estoque ideal: 4

  • Tipo sanguíneo: AB Negativo
  • Estoque atual: 0
  • Estoque ideal: 4

  • Tipo sanguíneo: B Negativo
  • Estoque atual: 2
  • Estoque ideal: 4

  • Tipo sanguíneo: B Positivo
  • Estoque atual: 55
  • Estoque ideal: 20

SAIBA COMO AGENDAR

Hemoes já teme que comece a faltar bolsas de sangue para atender a demanda de hospitais do Estado
Hemoes adota medidas de segurança para doadores de sangue Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os interessados em acionar o serviço de coleta externa devem entrar em contato com o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) através do e-mail [email protected]
A mensagem será respondida pela equipe do Hemoes com informações sobre os requisitos como o número mínimo de 50 doadores e condições estruturais como espaço para o veículo e disponibilidade de rede elétrica. 
Discutimos questões de suporte para que a coleta seja segura e confortável para a equipe e também para os doadores. Depois disso, a equipe faz uma visita técnica no local para fazer analisar o local e então agendar a coleta. Geralmente, fazemos a coleta de 80 a 100 pessoas, mas durante a pandemia reduzimos para 50, informou Rachel Lacourt.
Os agendamentos para doação de forma individual podem ser feitos pelo telefone 3636-7920 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento na unidade tem sido feito diariamente, mas com agendamento de horário para reduzir a circulação de pessoas na unidade e evitar aglomerações. 
O Centro destaca que as pessoas que tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus podem realizar a doação a partir de 30 dias sem apresentar sintomas.

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