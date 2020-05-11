Estoque de sangue O- está zerado no ES e secretário faz apelo: 'Doe'

Níveis de sangue disponível no Hemoes é baixo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O estoque de sangue está baixo no Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), o do tipo O- está zerado. A informação é do secretário estadual de Saúde Nésio Fernandes, que comunicou sobre o nível preocupante de sangue disponível em coletiva de imprensa, na tarde desta segunda-feira (11).

Na coletiva, o secretário fez um apelo para a população, estimulando a doação de sangue. "Precisamos estimular a doação. Queremos convidar vocês que já doavam a continuar doando; e aqueles que nunca doarem, a tomar essa atitude, pois estamos com esse estoque praticamente zerado", disse.

(27) 3636-7920, ou pelo e-mail [email protected]. De acordo com a Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa), neste domingo, cinco voluntários passaram pela triagem e apenas três bolsas foram coletadas. A Sesa informou também que o atendimento no Hemoes tem sido feito diariamente, mas com agendamento de horário para reduzir a circulação de pessoas na unidade e evitar aglomerações. Os agendamentos para doação de sangue podem ser feitos pelo telefone, ou pelo e-mail

Além disso, a Sesa comunicou que pessoas que tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus podem realizar a doação a partir de 30 dias sem apresentar sintomas.

Confira abaixo a quantidade de sangue disponível para doação no Hemoes:

TIPO A

Negativo: 1 bolsa

Quantidade ideal: 12 bolsas

Positivo: 36 bolsas

Quantidade ideal: 80 bolsas

TIPO AB

Negativo: 0 bolsas

Quantidade ideal: 4 bolsas

Positivo: 17 bolsas

Quantidade ideal: 4 bolsas

TIPO B

Negativo: 1 bolsa

Quantidade ideal: 4 bolsas

Positivo: 55 bolsas

Quantidade ideal: 20 bolsas

TIPO O

Negativo: 0 bolsas

Quantidade ideal: 12 bolsas

Positivo: 93 bolsas

Quantidade ideal: 140 bolsas

UNIDADE DA SERRA SERÁ FECHADA TEMPORARIAMENTE

A direção do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) informou que a Unidade de Coleta de Sangue do município da Serra, anexa ao Hospital Estadual Dório Silva (HEDS), será temporariamente fechada a partir da próxima quarta-feira (13).

De acordo com informações do Governo do Estado, a redução no número de funcionários por conta da pandemia do coronavírus dificultará a escala de profissionais.

"Observamos um número baixo de doadores por dia na unidade da Serra. Já no Hemoes Coordenador os atendimentos não diminuíram, ajudando a manter os estoques de sangue e o suporte aos hospitais da Rede SUS. Estimamos que o tempo de duas semanas será suficiente, mediante esforço de todos para que consigamos preencher a lacuna existente e termos novamente uma força de trabalho médico plena e capacitada, disse a diretora-técnica do Hemoes, Rachel Lacourt.

QUEM PODE DOAR SANGUE

Antes de efetivamente doar sangue, os voluntários passam por uma triagem para avaliar sua condição de saúde e verificar se estão aptos a realizar a doação. Quem tem entre 16 e 69 anos pode se candidatar como voluntário. Para os mais velhos, só pode doar quem tiver feito a primeira doação até os 60 anos.

Já os menores de 18 anos precisam de autorização de um responsável legal. O interessado em doar sangue deve agendar horário pelo telefone (27) 3636-7920, ou pelo e-mail [email protected] , apresentar um documento oficial com foto e responder a um questionário. Em seguida, passará pela triagem. Caso tenha almoçado, deve aguardar três horas após a refeição para fazer a doação.

ONDE DOAR SANGUE

Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes): Tel. 3636-7900/7920/7921- Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória. Funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h.

Hemocentro de Linhares: Tel. (27) 3264-6000/ 3264-6019 - Avenida João Felipe Calmon, 1.305, Centro (ao lado do Hospital Rio Doce). Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Hemocentro Regional de Colatina: Tel. (27) 3717-2801 - Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.