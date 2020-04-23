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Vitória e Serra

Hemoes e empresa de aplicativo oferecem viagem gratuita a quem doar sangue

Promoção vale até o próximo dia 28 de abril, para viagens com destino ao Hemoes de Vitória e da Serra. Doação de sangue precisa ser agendada para evitar aglomeração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 10:44

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 10:44

Aplicativo de transporte vai dar viagem gratuita para quem for doar sangue, em Vitória
Aplicativo de transporte vai dar viagem gratuita para quem for doar sangue, em Vitória Crédito: Divulgação
A partir desta semana, uma parceria entre o Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) e uma empresa de transporte por aplicativo vai garantir viagem de graça para quem for doar sangue e solicitar uma corrida no aplicativo. A medida, que começou a valer nesta quarta-feira (22) e vale até a próxima terça-feira (28) é para apoiar a população no enfrentamento à pandemia global do novo Coronavírus
Para ter acesso à gratuidade, é preciso inserir um código promocional específico nas viagens a ida e volta dos doadores ao Hemoes. O código, de até R$ 20 para cada trecho, precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.

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VEJA COMO ATIVAR O CÓDIGO DE DESCONTO

  1. No aplicativo da Uber, selecione a opção "Pagamento"
  2. No item "Promoções", selecione a opção "Adicionar código promocional"
  3. Insira o código UBERHEMOES
  4. Por último, clique em "Adicionar"

Mesmo obrigatória, máscara ainda não é usada por todos na Grande Vitória

DOAÇÃO NO HEMOES DEVE SER AGENDADA

Em Vitória, a unidade que vai concentrar as doações fica na avenida Marechal Campos, número 1.468, bairro Nazareth, Vitória. A unidade funcionará para receber os doadores diariamente das 7h às 18h20.
Já no município da Serra, a unidade de coleta funciona anexo ao Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na avenida Eldes Scherrer Souza, s/nº - Parque Res. Laranjeiras. O funcionamento da unidade é das 7h às 15h20, e irá atender até sete doadores levados pela Uber, de acordo com a ordem de chegada.
Devido à pandemia, o Hemocentro adotou protocolo para reduzir aglomerações, então é necessário agendar previamente a doação pelo telefone (27) 3636-7920 ou pelo e-mail [email protected]. Por ora serão atendidos até seis candidatos à doação.

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