Hemoes e empresa de aplicativo oferecem viagem gratuita a quem doar sangue

A partir desta semana, uma parceria entre o Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) e uma empresa de transporte por aplicativo vai garantir viagem de graça para quem for doar sangue e solicitar uma corrida no aplicativo. A medida, que começou a valer nesta quarta-feira (22) e vale até a próxima terça-feira (28) é para apoiar a população no enfrentamento à pandemia global do novo Coronavírus.
Para ter acesso à gratuidade, é preciso inserir um código promocional específico nas viagens a ida e volta dos doadores ao Hemoes. O código, de até R$ 20 para cada trecho, precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.
VEJA COMO ATIVAR O CÓDIGO DE DESCONTO
- No aplicativo da Uber, selecione a opção "Pagamento"
- No item "Promoções", selecione a opção "Adicionar código promocional"
- Insira o código UBERHEMOES
- Por último, clique em "Adicionar"
Mesmo obrigatória, máscara ainda não é usada por todos na Grande Vitória
DOAÇÃO NO HEMOES DEVE SER AGENDADA
Em Vitória, a unidade que vai concentrar as doações fica na avenida Marechal Campos, número 1.468, bairro Nazareth, Vitória. A unidade funcionará para receber os doadores diariamente das 7h às 18h20.
Já no município da Serra, a unidade de coleta funciona anexo ao Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na avenida Eldes Scherrer Souza, s/nº - Parque Res. Laranjeiras. O funcionamento da unidade é das 7h às 15h20, e irá atender até sete doadores levados pela Uber, de acordo com a ordem de chegada.
Devido à pandemia, o Hemocentro adotou protocolo para reduzir aglomerações, então é necessário agendar previamente a doação pelo telefone (27) 3636-7920 ou pelo e-mail [email protected]. Por ora serão atendidos até seis candidatos à doação.