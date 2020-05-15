Entenda as regras de abertura para cada tipo de negócio e região no ES

Há regras específicas para restaurantes e lanchonetes. Outras atividades continuam proibidas. E há ainda negócios que podem abrir sem nenhuma restrição, desde que com todos os cuidados de prevenção, como distanciamento social e uso de máscara. O delivery e o atendimento individual com hora marcada seguem sendo possibilidades até mesmo fora do horário delimitado para abertura.