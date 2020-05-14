ES terá nova regra para avaliar risco de contágio do coronavírus

Governador Renato Casagrande deu entrevista à CBN Vitória Crédito: Reprodução Youtube

A partir deste fim de semana, uma nova matriz de risco será adotada no Espírito Santo para avaliar as medidas de restrição de cada município no combate à pandemia do novo coronavírus . O novo modelo vai levar em conta fatores como letalidade e número de pessoas com mais de 60 anos. As informações foram repassadas pelo governador Renato Casagrande (PSB) durante entrevista, por telefone, à jornalista Fernanda Queiroz, na Rádio CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (14).

"Esses quatro indicadores darão um índice ao município. Esse índice colocará o município ou no risco baixo, com menos restrições, no risco moderado, alto, com restrição no horário de funcionamento, ou extremo, com isolamento mais duro", afirmou Casagrande.

"No município com risco baixo, as coisas vão pode funcionar normalmente, com usos de máscara e uma pessoa para cada 10 metros no comércio. Risco moderado é comércio de 10h às 16 horas. Risco alto, comercio em dias alternados, de segunda a sexta, não abrindo sábado. Quando é risco extremo é fechamento daquilo que não é essencial, do serviço, da industria e do comércio" Renato Casagrande - Governador do ES

RESTRIÇÕES DIFERENTES EM CADA MUNICÍPIO

Ainda de acordo com o governador, as medidas restritivas vão variar em cada cidade, o que pode fazer com que um município tenha mais sansões para circulação que o outro.

"Pode ser que a restrição seja maior em Vila velha e menor em Vitória, por exemplo. Ou maior em Cariacica e menor na Serra. Vamos fazer análise por município, para que a população compreenda que a vida será mais ou menos normal, se a população der a sua contribuição. Vai variar de município para município. Um município pode ter medidas mais restritivas que o outro", esclareceu.

Máscaras usadas nas ruas pelos capixabas

MUNICÍPIOS PODEM AUMENTAR RESTRIÇÃO