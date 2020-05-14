'UTI salva algumas vidas, mas não salva todas', diz governador do ES

"Estamos nos esforçando muito para ter leitos de UTI. Abrimos, até agora, 408 leitos. Algo que eu já falei ontem (13) é que os leitos de UTI salvam vidas, mas não salvam todas. Tanto é que nós já temos 233 pessoas que perderam a vida no Estado e ainda mais de 20 mortes que estão sendo investigadas. O que salva vida 100% é o não contato com o vírus. O que salva vida é o isolamento, é o distanciamento, é a não aglomeração, é o uso de máscaras, essas são as atitudes de prevenção. UTI salva algumas vidas, não salva todas. O isolamento salva todas as vidas"