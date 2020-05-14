Sindicato dos Médicos faz blitze em PAs e hospitais no ES

"O papel do sindicato é ver as condições de trabalho desses profissionais e também ver se no ambiente em que trabalham estão sendo cumpridas as exigências de proteção que não apenas os médicos, mas técnicos de enfermagem e enfermeiros necessitam para exercerem suas funções. É importante dizer que estamos entregando um questionário que respondido pelo diretor clínico ou diretor técnico com perguntas a respeito do número de médicos, técnicos e outros profissionais, além do número de leitos existentes nesses PAs e hospitais", destacou.