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Dados da Saúde

Brasil registra 749 novas mortes por coronavírus; total chega a 13.149

O país também registrou 11.385 novos casos confirmados de Covid-19 no Brasil e tem, ao todo, 188.974 casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 19:40

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 19:40

Arte covid-19 para capa do site
Brasil registra 749 novas mortes por coronavírus Crédito: Divulgação
Dados do Ministério da Saúde desta quarta-feira (13) apontam que o Brasil registrou 749 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Ao todo, são 13.149 óbitos confirmados pela doença.
O país também registrou 11.385 novos casos confirmados de Covid-19 no Brasil e tem, ao todo, 188.974 casos.
O estado de São Paulo tem o maior número de casos do país (51.097). O Ceará ultrapassou o Rio de Janeiro nesta quarta (13), com 19.156 casos no total, e ocupa o segundo lugar da lista. No Rio, são 18.728.
O recorde é de 881 mortes registradas em apenas um dia, de terça (12). Na sexta (8) foram 751 novas mortes por Covid-19 e, no sábado (9), 730 novos óbitos.
Na semana passada, o país subiu a novo patamar e passou a registrar mais de 600 óbitos novos por dia.
O número oficial de mortes cresce mais no Brasil do que na Europa. No Brasil, essa alta foi de 6,5% ao dia na sexta-feira (8), por exemplo. Em dia equivalente da epidemia na Itália, crescia a 3,1%. Há duas semanas, os ritmos dos dois países eram similares.
No dia 8 de maio, o ritmo estava em 2,5% na França. No Reino Unido, 3%. Nos EUA, 8,2%. No estado de São Paulo, 4,6%.

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