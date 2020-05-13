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Pandemia

Coronavírus: ES tem 233 mortes e 5.401 casos confirmados

Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Saúde (Sesa).  Já são 2. 128 pessoas que superaram o vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 16:31

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 16:31

Covid-19
Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/ Pexels
O Espírito Santo atingiu a marca de 233 mortos e 5.401 casos confirmados do novo coronavírus. Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quarta-feira (13). De acordo com os dados divulgados, só nas últimas 24 horas foram constatados 21 óbitos e  314 novos casos.
O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou. Já são 2.128 pessoas que superaram o vírus. Nas últimas 24 horas, 283 pessoas foram saradas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,31% . Até o momento já foram realizados 23.204 testes da doença em todo o Estado.
Com 1.181 registros, Vila Velha é o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguida por Serra (1.069), Vitória (982) e Cariacica (743).

PREVINA-SE 

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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