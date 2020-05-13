Coronavírus: ES tem 233 mortes e 5.401 casos confirmados

Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/ Pexels

O Espírito Santo atingiu a marca de 233 mortos e 5.401 casos confirmados do novo coronavírus . Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quarta-feira (13). De acordo com os dados divulgados, só nas últimas 24 horas foram constatados 21 óbitos e 314 novos casos.

O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou. Já são 2.128 pessoas que superaram o vírus. Nas últimas 24 horas, 283 pessoas foram saradas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,31% . Até o momento já foram realizados 23.204 testes da doença em todo o Estado.

Com 1.181 registros, Vila Velha é o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguida por Serra (1.069), Vitória (982) e Cariacica (743).

PREVINA-SE

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.