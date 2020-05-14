monumento do Papa Pio XII ganha máscara no Centro de Vitória

Quem passou pelo Centro de Vitória nesta quinta-feira (14) deve ter notado algo diferente na estátua do Papa Pio XII, que fica na praça de mesmo nome. Para conscientização sobre as medidas adotadas contra a disseminação do novo coronavírus, uma máscara de proteção facial foi colocada no monumento. A cena foi flagrada pelo repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (14). E essa não é a primeira vez que uma estátua é flagrada com máscara no Espírito Santo.
A obra do Papa Pio XII é de 1964, feita pelo escultor italiano Carlo Crepaz. Em 2017 a estátua recebeu restauração dos artistas Sandro Novaes e Andrea Falqueto. O monumento homenageia o Papa, que esteve à frente da Igreja Católica por 19 anos, entre 1939 e 1958.
DONA DOMINGAS
Logo nas primeiras semanas da disseminação do coronavírus no Espírito Santo, no dia 21 de março, a reportagem de A Gazeta flagrou a estátua de Dona Domingas com uma máscara cirúrgica. O monumento fica na escadaria que dá acesso ao Palácio Anchieta, na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória.
A estátua em bronze homenageia uma personagem urbana da Capital, a catadora de papel Dona Domingas, senhora negra e pobre que vagava pelas ruas de Vitória carregando uma pesada sacola com material reciclável. A obra também é do artista Carlo Crepaz, da Itália, um dos países europeus que mais foi afetado pelo coronavírus.
MAURÍCIO DE OLIVEIRA
Já no dia 22 de março, outra estátua que recebeu a "proteção" contra o coronavírus foi a do músico capixaba Maurício de Oliveira. Na época, a imagem do artista apareceu com uma máscara improvisada e chamou a atenção das pessoas que ainda frequentavam o calçadão da orla de Camburi, em Vitória, contrariando as recomendações das autoridades ligadas à saúde.
A imagem foi compartilhada em alguns perfis em redes sociais e rapidamente viralizou, inclusive gerando comentários sobre a necessidade de se manter protegido e em casa nesse período. O monumento, em homenagem a um dos maiores violonistas brasileiro,s foi criado pelo artista argentino Fernando Poletti, em 2016.
GALINHA DE SANTA MARIA
E na luta contra o novo coronavírus nem mesmo um dos principais monumentos de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo, ficou de fora. A escultura da galinha, no Centro do município, também ganhou uma máscara no último dia 8 de maio O intuito é conscientizar a população sobre o uso do equipamento.
A instalação do equipamento de prevenção foi feita pela própria prefeitura da cidade. A ideia partiu da veterinária Joana Berger, que atua com servidora do município.
A estátua, que fica em um canteiro no Centro da cidade, foi colocada em novembro 2018 por um grupo de avicultores, durante a tradicional Festa do Ovo e da Galinha. O monumento é uma homenagem aos avicultores, já que o município é um dos principais produtores de ovos do país.