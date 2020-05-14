Monumento do Papa Pio XII ganha máscara no Centro de Vitória Crédito: Reprodução TV Gazeta

TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (14). E essa não é a primeira vez que uma estátua é flagrada com máscara no Quem passou pelo Centro de Vitória nesta quinta-feira (14) deve ter notado algo diferente na estátua do Papa Pio XII, que fica na praça de mesmo nome. Para conscientização sobre as medidas adotadas contra a disseminação do novo coronavírus , uma máscara de proteção facial foi colocada no monumento. A cena foi flagrada pelo repórter Aurélio de Freitas, da, na manhã desta quinta-feira (14). E essa não é a primeira vez que uma estátua é flagrada com máscara no Espírito Santo

A obra do Papa Pio XII é de 1964, feita pelo escultor italiano Carlo Crepaz. Em 2017 a estátua recebeu restauração dos artistas Sandro Novaes e Andrea Falqueto. O monumento homenageia o Papa, que esteve à frente da Igreja Católica por 19 anos, entre 1939 e 1958.

DONA DOMINGAS

Estátua Dona Domingas recebeu máscara no Centro de Vitória Crédito: Elis Carvalho

A Gazeta flagrou a Logo nas primeiras semanas da disseminação do coronavírus no Espírito Santo, no dia 21 de março, a reportagem deflagrou a estátua de Dona Domingas com uma máscara cirúrgica. O monumento fica na escadaria que dá acesso ao Palácio Anchieta, na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória.

A estátua em bronze homenageia uma personagem urbana da Capital, a catadora de papel Dona Domingas, senhora negra e pobre que vagava pelas ruas de Vitória carregando uma pesada sacola com material reciclável. A obra também é do artista Carlo Crepaz, da Itália, um dos países europeus que mais foi afetado pelo coronavírus.

MAURÍCIO DE OLIVEIRA

A estátua do músico Maurício de Oliveira apareceu de "máscara" no calçadão de Camburi Crédito: Instagram/@brukshilds

Já no dia 22 de março, outra estátua que recebeu a "proteção" contra o coronavírus foi a do músico capixaba Maurício de Oliveira . Na época, a imagem do artista apareceu com uma máscara improvisada e chamou a atenção das pessoas que ainda frequentavam o calçadão da orla de Camburi, em Vitória, contrariando as recomendações das autoridades ligadas à saúde.

A imagem foi compartilhada em alguns perfis em redes sociais e rapidamente viralizou, inclusive gerando comentários sobre a necessidade de se manter protegido e em casa nesse período. O monumento, em homenagem a um dos maiores violonistas brasileiro,s foi criado pelo artista argentino Fernando Poletti, em 2016.

GALINHA DE SANTA MARIA

Galinha de máscara Crédito: Prefeitura de Santa Maria de Jetibá

E na luta contra o novo coronavírus nem mesmo um dos principais monumentos de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo, ficou de fora. A escultura da galinha , no Centro do município, também ganhou uma máscara no último dia 8 de maio O intuito é conscientizar a população sobre o uso do equipamento.

A instalação do equipamento de prevenção foi feita pela própria prefeitura da cidade. A ideia partiu da veterinária Joana Berger, que atua com servidora do município.