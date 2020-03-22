Estátua de Maurício de Oliveira com máscara alerta para coronavírus

Em tempos de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, nem mesmo a estátua do músico capixaba Maurício de Oliveira deixou de "se proteger" da Covid-19. Nos últimos dias, a imagem do artista apareceu com uma máscara improvisada e chamou a atenção das (poucas) pessoas que ainda frequentam o calçadão da orla de Camburi, em Vitória, contrariando as recomendações das autoridades ligadas à saúde.
A imagem foi compartilhada em alguns perfis em redes sociais e rapidamente viralizou, inclusive gerando comentários de muitas pessoas sobre a necessidade de se manter protegido e em casa nesse período.