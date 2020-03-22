Militares do Exército vão às ruas para pedir que pessoas fiquem em casa

Exército e Bombeiros vão às ruas para orientar população sobre coronavírus Crédito: Governo do ES

Militares do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha , foram às ruas da cidade e também de Vitória para orientar a população a ficar em casa, cumprindo com o isolamento social necessário para conter o avanço do coronavírus no Estado . As primeiras abordagens foram feitas no começo da tarde deste domingo (22) e prosseguirão ao longo da próxima semana.

De acordo com o tenente-coronel Marcelo Alves, comandante do Batalhão, os militares foram acionados para realizar um trabalho de complemento ao já feito pelos Bombeiros e também pelo Estado.

Homens do 38 BI do Exército em Vila Velha se preparam para ir às ruas auxiliar no combate ao coronavírus Crédito: Reprodução/rede social

"O que começamos a fazer hoje na verdade é para cobrir uma área maior e complementar o que já vem sendo feito pelo Corpo de Bombeiros, pois não há equipes suficientes para cobrir todas as regiões. Neste primeiro momento enviamos agentes para a região de Maruípe, em Vitória, São Torquato e Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. É um trabalho de conscientização das pessoas necessário para o momento que enfrentamos", destacou.