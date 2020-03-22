Militares do Exército vão às ruas para pedir que pessoas fiquem em casa

Militares do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha, foram às ruas da cidade e também de Vitória para orientar a população a ficar em casa, cumprindo com o isolamento social necessário para conter o avanço do coronavírus no Estado. As primeiras abordagens foram feitas no começo da tarde deste domingo (22) e prosseguirão ao longo da próxima semana.
De acordo com o tenente-coronel Marcelo Alves, comandante do Batalhão, os militares foram acionados para realizar um trabalho de complemento ao já feito pelos Bombeiros e também pelo Estado.
"O que começamos a fazer hoje na verdade é para cobrir uma área maior e complementar o que já vem sendo feito pelo Corpo de Bombeiros, pois não há equipes suficientes para cobrir todas as regiões. Neste primeiro momento enviamos agentes para a região de Maruípe, em Vitória, São Torquato e Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. É um trabalho de conscientização das pessoas necessário para o momento que enfrentamos", destacou.
Segundo Alves, novas ações estão programadas para os próximos dias em mais regiões da Grande Vitória. "Nos fins de semana as pessoas tendem a ficar mais em casa, porém ao longo da semana, até por necessidade de trabalho, a circulação aumenta. Nesse sentido, reforçaremos os pedidos para que fiquem em casa e apenas saiam em situações realmente necessárias", finalizou o comandante.