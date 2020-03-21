Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Saúde diz que comprará 10 milhões de testes rápidos para coronavírus
Pandemia

Saúde diz que comprará 10 milhões de testes rápidos para coronavírus

Segundo o secretário de vigilância, Wanderson Oliveira, um carregamento de 5 milhões será distribuído aos estados em oito dias, ainda em março. Ele diz que o número chegará a 10 milhões 'nas próximas semanas'.

Publicado em 21 de Março de 2020 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 18:53
Ministério da Saúde Crédito: Divulgação
O Ministério da Saúde anunciou neste sábado (21) que irá comprar 10 milhões de testes rápidos para realizar testes do novo coronavírus em pacientes com sintomas leves.
Segundo o secretário de vigilância, Wanderson Oliveira, um carregamento de 5 milhões será distribuído aos estados em oito dias, ainda em março. Ele diz que o número chegará a 10 milhões "nas próximas semanas".
"Estamos adquirindo um número de testes significativos para que na próxima semana, daqui oito dias, tenhamos 5 milhões de testes rápidos para a distribuição em todo o Brasil", afirmou o secretário durante entrevista coletiva.
O secretário-executivo do ministério, João Gabbardo, afirmou que os testes são fruto de doação da mineradora Vale. Não foi divulgada estimativa de custo dos kits de testagem.
Atualmente, o ministério tem adotado um protocolo de testar apenas doentes com sintomas graves.
Segundo o ministério, já foram distribuídos 27 mil kits de testagem para os laboratórios estaduais.
O governo vem sendo criticado pela decisão de não ofertar testes a todos os pacientes com suspeita de infecção.
O caso da Coreia do Sul é citado como um exemplo de política de ampla testagem, que resulta num baixo índice de óbitos. Os dados mais recentes mostram que 307 mil sul-coreanos já realizaram o teste quase que 0,6% da população.
Na Itália, que ultrapassou a China no número de mortes, foram feitos 182 mil testes até o momento, ou seja, uma cobertura de 0,3% da população.
Nesses dois países, o surto da Covid-19 começou antes da identificação de casos no Brasil e o plano de testagem ainda está em ação.

Veja Também

Operadoras enviaram 49 milhões de SMS com alertas contra coronavírus

Coronavírus: Casagrande quer interrupção de viagens interestaduais

Coronavírus: ES suspende linha de trem que liga Vitória a Minas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados