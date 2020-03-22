Ciclofaixa segue liberada em Vitória mesmo com a pandemia Crédito: Internauta

Quando há Ruas de Lazer, a Avenida Dante Micheline, nos trechos de Jardim da Penha/Mata da Praia e Jardim Camburi, e a avenida Beira-Mar, na altura da praça Getúlio Vargas, ficam fechadas para a prática de esportes. Isso está suspenso, conforme decreto da prefeitura. Já a ciclofaixa é uma faixa exclusiva para ciclistas.

Your browser does not support the audio element. Após críticas, Luciano Rezende decide suspender ciclofaixa em Vitória

Mais cedo, o prefeito, em sua conta no Twitter, justificou que ciclofaixa estava mantida porque a prefeitura entende que ela é um meio de transporte para trabalhadores que não podem ficar em casa, como médicos, enfermeiros, policiais, funcionários de supermercados, entre outros.

"Mantivemos nesse domingo o ciclo transporte na orla para ter trabalhadores fora de ônibus, na bicicleta, mais protegidos. Essa decisão, como todas as outras podem ser revistas, a qualquer hora... Estamos monitorando minuto a minuto", argumentou o prefeito.

Sim. Lembre-se q ciclofaixa é também MEIO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES. Rua de lazer foi CANCELADA. Mantivemos o CICLO TRANSPORTE na orla porque cada TRABALHADOR fora de onibus, na bicicleta estará + protegido... decisão pode ser revista, como todas medidas a cada minuto! ?? https://t.co/thYL7UfXYx — Luciano Rezende (@LucianoRezende) March 22, 2020

Por volta das 11h, a Prefeitura de Vitória enviou uma nota informando que acabou de suspender a ciclofaixa até o fim de março. "Lembrando que, conforme decreto municipal, a Rua de Lazer já está suspensa até o fim de março", complementou a prefeitura em nota,

Dos 26 casos confirmados do novo coronavírus no Estado, 11 são em Vitória, segundo informações da Prefeitura. Mais de 500 casos são investigados em todo o Espírito Santo. De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), foram 837notificações em todo o Estado até o momento. Destes, 232 foram descartados e 26 foram confirmados.