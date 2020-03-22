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Coronavírus

Prefeito de Vitória explica liberação da ciclofaixa mesmo com pandemia

Um decreto municipal suspendeu a rua de lazer, mas não proibiu a ciclofaixa, o que foi alvo de muitos questionamentos de internautas de A Gazeta

Publicado em 22 de Março de 2020 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 10:34
Ciclofaixa segue liberada em Vitória mesmo com a pandemia Crédito: Internauta
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, explicou, através de sua conta no Twitter, o motivo de ter mantido o funcionamento da ciclofaixa neste domingo (22) mesmo em meio à pandemia de coronavírus. Um decreto municipal suspendeu a rua de lazer, mas não proibiu a ciclofaixa, o que foi alvo de muitos questionamentos de internautas de A Gazeta. Mais tarde, após receber críticas na internet, a Prefeitura de Vitória informou que decidiu suspender também a ciclofaixa.
Quando há ruas de lazer, a Avenida Dante Micheline, nos trechos de Jardim da Penha/Mata da Praia e Jardim Camburi, e a avenida Beira-Mar, na altura da praça Getúlio Vargas, ficam fechadas para a prática de esportes. Isso está suspenso, conforme decreto da prefeitura. Já a ciclofaixa é uma faixa exclusiva para ciclistas.
A ciclofaixa estava mantida porque a prefeitura entende que ela é um meio de transporte para trabalhadores que não podem ficar em casa, como médicos, enfermeiros, policiais, funcionários de supermercados, entre outros.

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"Mantivemos nesse domingo o ciclo transporte na orla para ter trabalhadores fora de ônibus, na bicicleta, mais protegidos. Essa decisão, como todas as outras podem ser revistas, a qualquer hora... Estamos monitorando minuto a minuto", argumentou o prefeito.
Dos 26 casos confirmados do novo coronavírus no Estado, 11 são em Vitória, segundo informações da Prefeitura. Mais de 500 casos são investigados em todo o Espírito Santo. De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), foram 837notificações em todo o Estado até o momento. Destes, 232 foram descartados e 26 foram confirmados.

Coronavírus afeta a rotina dos capixabas

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