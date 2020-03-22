Santuário de Ibiraçu preenche bancos com fotos de fiéis

Para fieis não saírem de casa, campanha de Santuário em Ibiraçu coloca fotos de fieis espalhadas em bancos Crédito: Santuário Nossa Senhora da Saúde

Uma campanha realizada pelo Santuário de Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, chamou atenção pelas imagens feitas dentro da capela: os bancos, antes tomados por dezenas de pessoas, agora estão com seus lugares ocupados por fotos dos fieis. O Santuário explica que, por conta da prevenção a Covid-19, as celebrações não contarão com a participação dos devotos e romeiros, mas com o objetivo de sempre manter o templo repleto de seus devotos, a presença será feita dessa forma especial.

"Esta é uma forma especial que o Santuário encontrou para que todos possam se sentir dentro da Casa de nossa Mãe, mas respeitando todas as orientações", diz em comunicado.

A foto é enviada por um número do aplicativo WhatsApp do Santuário Nossa Senhora da Saúde, em seguida as imagens são impressas e afixadas nos bancos . A organização orienta que seja enviada apenas uma foto da pessoa ou da família. "O Santuário fará um rodízio com as fotos em todas as celebrações, para que todos se sintam acolhidos", diz.

A iniciativa não foi exclusiva do local, mas a adesão foi muito rápida. De acordo com Paulo Dubberstein Main, assessor de comunicação do Santuário Diocesano, apesar do convite recente, foram centenas de fotos. "Em menos de uma hora chegaram mais de 500 fotos", explicou. "A gente se programou para transmitir missas nas redes sociais e pensamos na campanha. Nas imagens não aparecem todas as fotos enviadas pois a capela é menor. Mas no próximo domingo, vamos colocas as fotos nos bancos do Santuário que é maior", diz.

Paulo explica que as fotos nos bancos também são um apoio aos padres celebrantes das missas pela internet. "O objetivo é não se sentir sozinho, é ter a presença do fiel de alguma forma", pontuou. Mas as fotos não serão descartadas imediatamente, o representante do Santuário explica ainda que as imagens serão colocadas em painéis para permanecerem no templo e que, assim que houver permissão e segurança, poderão ser vistas pelas pessoas que as enviaram e também por outros frequentadores.

Para fieis não saírem de casa, campanha de Santuário em Ibiraçu coloca fotos de fieis espalhadas em bancos Crédito: Santuário Nossa Senhora da Saúde

Celebrações suspensas

O Bispo Emérito e Reitor do Santuário, Dom Décio Sossai Zandonade, seguindo as orientações de combate ao novos coronavírus, determinou a suspensão de todas as celebrações eucarísticas no local, assim as tradicionais missas aos domingos devem ser transmitidas ao vivo pela rede social na internet , sem a presença de públicos na igreja. Romarias e eventos dos próximos 40 dias também ficam suspensas e, no momento oportuno, serão agendadas novamente.

Quem pode participar

Todos os devotos podem enviar uma foto sua, ou de sua família, para o WhatsApp (27) 99717-5293 onde todas essas fotos serão impressas e afixadas nos bancos do Santuário de Nossa Senhora da Saúde em Ibiraçu;

A foto deve ser enviada exclusivamente para o número de WhatsApp;

Não se esqueça de informar, junto ao envio da foto seu nome completo, a cidade e o estado de onde está participando;

Pedem a gentileza de que seja enviada somente uma foto;

O Santuário fará um rodízio com as fotos em todas as celebrações, para que todos se sintam acolhidos.

Para fieis não saírem de casa, campanha de Santuário em Ibiraçu coloca fotos de fieis espalhadas em bancos Crédito: Santuário Nossa Senhora da Saúde