Conscientização sobre a importância da prevenção à saúde e segurança é foco da Semana Prevenir

O ser humano está exposto ao risco de acidentes 24 horas por dia. As ocorrências não têm dia e local para acontecer e, em sua maioria, são fruto da falta de informação, que pode ser transmitida por meio de orientação, sinalização e procedimentos, mas também de atenção pela falta do que se chama de cultura da prevenção. Para evitar situações de perigo, que podem surgir em casa, no ambiente de trabalho ou até mesmo em uma brincadeira infantil, é fundamental investir em uma educação preventiva para saúde e segurança.

Com este objetivo, será realizada, entre os dias 25 de novembro e 2 de dezembro, a 3ª edição da Semana Prevenir, com ações em vários pontos da Grande Vitória, Fundão e Cachoeiro de Itapemirim. A iniciativa pretende mostrar, tanto para o trabalhador em geral quanto para a sociedade, como o estímulo aos cuidados em algumas atividades do dia a dia podem fazer a diferença na hora de se evitar um acidente.

O diretor de projetos e eventos do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado (Sindifer), Matheus Pêsso, ressalta que o evento debaterá a importância do tema saúde e segurança do trabalho no ambiente profissional e fora dele. A ideia é envolver toda a sociedade, como trabalhadores em geral, gestores, estudantes, inclusive, as famílias. Para que as pessoas tenham noções sobre os riscos de acidentes e coloque a prevenção na sua rotina, a começar pelas crianças. Além disso, o evento será um ambiente para a prospecção de negócios, entre representantes de grandes empresas e fornecedores de materiais e serviços, com foco na saúde e na segurança do trabalho.

A gestora do projeto por parte da empresa organizadora, Dupla Produções e Eventos, Lígia Rodrigues, explica que o formato do evento é inovador, comparado aos demais que tratam o tema. A Semana Prevenir é um evento gratuito e de caráter social e o seu dinamismo é inédito no Estado, pois além de oferecermos a informação, também a levamos para aqueles que não têm contato direto com a temática, ou seja, em diversas atividades nós vamos até a população, diz.

Simulações

Ao longo da semana, haverá várias atividades ao ar livre, como parques, praias e centros urbanos. Uma delas é a ação Prevenir no Parque, uma manhã de diversão aliada à conscientização para as crianças, por meio de ações desenvolvidas em conjunto com o Corpo de Bombeiros.

O objetivo é apresentar o assunto de forma lúdica e alertar para o uso de alguns itens de segurança, como capacete e o cinto de segurança. Para isso, serão realizadas brincadeiras de arvorismo, como tirolesa, escalada e falsa baiana.

Outra atividade é o Prevenir no Centro, na qual uma equipe do Corpo de Bombeiros fará uma simulação de manobra de abandono do prédio da Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL Vitória. Na ocasião, os ocupantes vão ter de abandonar o imóvel, simulando uma situação de sinistro com segurança.

Ainda no Centro, os profissionais farão visitas orientativas aos comerciantes da região, prestando informações sobre como manter em dia suas medidas preventivas contra incêndio e pânico. Entre elas, revisão dos extintores de incêndio, saídas desobstruídas, escadas de emergência e instalações.

Em Praia Grande, Fundão, haverá simulação de várias técnicas de salvamento aquático, como nado de aproximação com abordagem, Jet Ski, pranchão e helicóptero, com a participação do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Polícia Militar do Estado (Notaer-ES).

A programação vai contar, ainda, com atendimento na área de saúde em terminais de ônibus, palestras, seminários, prêmios para boas práticas nas empresas, rodada de negócios, premiação de iniciativas de prevenção para as escolas, entre outras ações.

Parceiros

O evento é uma realização do Sindifer e planejado por um comitê técnico formado pelas seguintes entidades e empresas: Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado (Sindirochas), Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Serviço Social da Indústria (Sesi-ES), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-ES), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMES), CDL Vitória, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado (CREA-ES), Vale, ArcelorMittal, Engelmig Energia e Outotec.

Confira a programação:

3ª Semana Prevenir

25/11: Prevenir no Parque  9 às 12h

Local: Parque Pedra da Cebola

25/11: Corrida do Sesi  7h30

Local: Saída de Jardim Camburi, em frente a Arena Montada no Trevo de Acesso à Rodovia Norte-Sul, ao lado do Hotel Canto do Sol.

26/11: Prêmio Sesi de Boas Práticas em SST  19h

Local: Salão da Indústria  Findes

27/11: Rodada de Negócios  14 às 18h

Local: Hotel Golden Tulip Vitória

28/11: Seminário de Saúde e Segurança  9 às 17h30

Local: Centro de Convenções de Vitória

28/11: Seminário Longevidade e Produtividade  17 às 21h

Local: auditório do Sesi Cachoeiro (Cachoeiro de Itapemirim)

29/11: Prevenir no Centro  9 às 17h

Local: Centro de Vitória

30/11: Prêmio Escola Segura  14h

Local: Teatro Municipal de Vila Velha

28 a 30/11  Espaço Sesi

28/11  Terminal Urbano de Jacaraípe  15h30 às 19h30

29/11  Terminal Urbano de Campo Grande  15h30 às 19h30

30/11  Rodoviária de Vitória  17h às 21h

02/12  Prevenir na Praia  9 às 12h

Local: Praia Grande  Fundão