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Sem limites

Menino autista da Serra monta réplica da Estátua da Liberdade em 5 horas

Com apenas 10 anos, Davi de Oliveira Garcia montou as quase 1,7 mil peças do símbolo máximo da cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 13:50

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 13:50

Davi concluiu a montagem da réplica da Estátua da Liberdade em pouco mais de cinco horas Crédito: Arquivo pessoal
Completar um lego pode ser visto como um passatempo simples e até banal para a maioria das pessoas, mas para o pequeno Davi de Oliveira Garcia, de 10 anos, concluir uma réplica da Estátua da Liberdade ganhou um significado especial. O morador do bairro André Carloni, na Serra, foi diagnosticado com autismo leve ainda com 6 anos e, desde então, faz tratamento para desenvolver a capacidade de raciocínio, concentração, fala e outras habilidades.
Em exatas cinco horas e trinta e cinco minutos, ele colocou a última peça que faltava para completar a montagem do símbolo máximo da cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ao todo, foram 1685 peças encaixadas, como conta a mãe, Raphaella de Oliveira, de 33 anos. O feito foi realizado na última quarta-feira (13), na casa da família.
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QUAL O SIGNIFICADO DA PALAVRA IMPOSSÍVEL ?? Venho mostrar pra vocês a réplica da Estátua da liberdade feita com Legos por uma criança Autista de 10 anos ? Após 5 horas e 35 minutos de concentração, paciência, agilidade e raciocínio, Davi me fez chorar e ter a certeza de que ele é a prova viva no mundo de que tenho as melhores razões para acreditar. Desde o seu nascimento ele vem superando desafios, desde o diagnóstico do Autismo o coloco pra desafiar seus limites, hoje ele montou a réplica da Estátua da liberdade com 1685 peças de Lego ? superando minhas expectativas e fazendo meu coração transbordar de alegria. Um laudo nunca será empecilho para seu desenvolvimento, diagnóstico não define destino e hoje mais uma vez venho dizer AUTISMO NÃO É O FIM ?

Uma publicação compartilhada por Rapha e Davi O Garcia (@daviogarcia06) em

"Ele mesmo que me pediu para montar a Estátua da Liberdade. O Davi acompanha muitos filmes e gosta desse monumento, então disse que queria um Lego. Rodei a Grande Vitória inteira, mas não encontrei. Tive de comprar pela internet e, logo que chegou, ele foi logo montando. O Davi estava ansioso para concluir a montagem. Ele sentou, se concentrou e pouco mais de cinco horas depois a réplica estava pronta. Por conta da dificuldade e quantidade de peças, esse monumento é recomendado para maiores de 16 anos", contou a gerente comercial.

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Ainda com 3 anos, Davi começou a demonstrar potencial para atividades que envolvem raciocínio, lógica e habilidades manuais. "Bem novinho ele já gostava de montar coisas. Ele queria um quebra-cabeça, mas os que existem para essa faixa etária são pequenos e fáceis. Ele montou um classificado para crianças de 6 anos e ali percebi que ele tinha essa capacidade. Ele também é excelente em modelagem e em desenhos. O autismo não é impedimento para ele", destacou a mãe.

SUPERAÇÃO

Cursando o quinto ano do ensino fundamental na escola Elpídia Coimbra, na Serra, Davi tem nos desafios de montagens de Legos um incentivo para se superar. "Ele fica radiante quando completa as coisas que se coloca para fazer. Ele fala que o autismo não é o fim. Essas atividades também o ajudam na socialização, pois tornou-se mais comunicativo e carismático. Para uma mãe ver um filho ir pouco a pouco evoluindo é algo indescritível", contou.
Os exemplos de superação de Davi se sucedem. Recentemente, ele e a mãe foram convidados pela produção do programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, para falar sobre o assunto. "Fiz um post há alguns meses falando da minha felicidade em ver que ele havia conseguido ir sozinho à farmácia. Isso viralizou, chegou até o programa e, em junho, fomos convidados a ir lá ao vivo. Foi uma experiência maravilhosa", recordou-se Raphaella.
Raphaella e Davi foram ao programa da apresentadora Fátima Bernardes em junho Crédito: Arquivo pessoal
Enumerando desafios, Davi já sabe qual será o próximo: a Torre Eiffel, de Paris, na França. "É uma vontade que não passa. A cada etapa concluída, ele já se coloca outra ainda mais difícil. Agora ele quer a Torre Eiffel e tenho certeza que também conseguirá", disse a mãe.

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