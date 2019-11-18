Menino autista da Serra monta réplica da Estátua da Liberdade em 5 horas

Davi concluiu a montagem da réplica da Estátua da Liberdade em pouco mais de cinco horas Crédito: Arquivo pessoal

Completar um lego pode ser visto como um passatempo simples e até banal para a maioria das pessoas, mas para o pequeno Davi de Oliveira Garcia , de 10 anos, concluir uma réplica da Estátua da Liberdade ganhou um significado especial. O morador do bairro André Carloni, na Serra, foi diagnosticado com autismo leve ainda com 6 anos e, desde então, faz tratamento para desenvolver a capacidade de raciocínio, concentração, fala e outras habilidades.

Em exatas cinco horas e trinta e cinco minutos, ele colocou a última peça que faltava para completar a montagem do símbolo máximo da cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ao todo, foram 1685 peças encaixadas, como conta a mãe, Raphaella de Oliveira, de 33 anos. O feito foi realizado na última quarta-feira (13), na casa da família.

"Ele mesmo que me pediu para montar a Estátua da Liberdade. O Davi acompanha muitos filmes e gosta desse monumento, então disse que queria um Lego. Rodei a Grande Vitória inteira, mas não encontrei. Tive de comprar pela internet e, logo que chegou, ele foi logo montando. O Davi estava ansioso para concluir a montagem. Ele sentou, se concentrou e pouco mais de cinco horas depois a réplica estava pronta. Por conta da dificuldade e quantidade de peças, esse monumento é recomendado para maiores de 16 anos", contou a gerente comercial.

Ainda com 3 anos, Davi começou a demonstrar potencial para atividades que envolvem raciocínio, lógica e habilidades manuais. "Bem novinho ele já gostava de montar coisas. Ele queria um quebra-cabeça, mas os que existem para essa faixa etária são pequenos e fáceis. Ele montou um classificado para crianças de 6 anos e ali percebi que ele tinha essa capacidade. Ele também é excelente em modelagem e em desenhos. O autismo não é impedimento para ele", destacou a mãe.

SUPERAÇÃO

Cursando o quinto ano do ensino fundamental na escola Elpídia Coimbra, na Serra, Davi tem nos desafios de montagens de Legos um incentivo para se superar. "Ele fica radiante quando completa as coisas que se coloca para fazer. Ele fala que o autismo não é o fim. Essas atividades também o ajudam na socialização, pois tornou-se mais comunicativo e carismático. Para uma mãe ver um filho ir pouco a pouco evoluindo é algo indescritível", contou.

Os exemplos de superação de Davi se sucedem. Recentemente, ele e a mãe foram convidados pela produção do programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, para falar sobre o assunto. "Fiz um post há alguns meses falando da minha felicidade em ver que ele havia conseguido ir sozinho à farmácia. Isso viralizou, chegou até o programa e, em junho, fomos convidados a ir lá ao vivo. Foi uma experiência maravilhosa", recordou-se Raphaella.

Raphaella e Davi foram ao programa da apresentadora Fátima Bernardes em junho Crédito: Arquivo pessoal