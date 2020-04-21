Desafio: internautas 'recriam' obras de arte durante a quarentena

Pessoas do mundo todo 'recriam' obras de arte durante a quarentena Crédito: Reprodução

Mesmo com os museus fechados, muitas pessoas estão buscando apoio na arte como forma de enfrentar o período de quarentena devido ao coronavírus . Durante o isolamento social, grupos e museus estão ajudando no processo de buscar saúde mental estimulando um desafio divertido e cheio de arte. A ideia é recriar obras famosas dentro de casa, usando e abusando da criatividade.

Um dos primeiros a lançar o desafio foi um grupo de amigos russos que criou a página no Facebook Izoizolyacia, traduzido livremente como "arte-isolamento" ou "arte no isolamento". Além deles, museus do mundo todo também estão aderindo a ideia de engajar as pessoas através das redes sociais para que elas participem da brincadeira.

No desafio, os membros do grupo russo, que atualmente estão em 470 mil, publicam fotos em que recriam obras de arte - em especial quadros, podendo focar em uma representação fiel ou tentar fazer recriações mais bem humoradas.

Pessoas do mundo todo 'recriam' obras de arte durante a quarentena Crédito: Reprodução

A ideia surgiu de Katerina Brudnaya-Chelyadinova, que atualmente é uma das administradoras da página. Ela publicou uma foto do marido vestido de Van Gogh, e convidou os amigos a fazer outras recriações. "A ideia era fazer algo para se divertir, para parar de ficar pensando no covid-19", comentou, em entrevista ao E+.

Após o post, Katerina recebeu cerca de 30 trabalhos dos amigos e decidiu criar um grupo no dia 30 de março de 2020 para registrar os materiais. A atividade de relaxamento e distração caiu no gosto popular e, em pouco tempo, o grupo já tinha milhares de pessoas. As regras são: é proibido publicar fotos feitas fora de casa, os trabalhos devem ser autorais e não pode usar filtros ou outras edições.

As recriações das obras de arte podem ser conferidas nesse link do Facebook

MUSEUS ADEREM A IDEIA DO DESAFIO

Muitas instituições, como museus do mundo todo - que estão fechados ao público por conta da quarentena, também estão engajando as pessoas através das redes sociais. Um deles é o J. Paul Getty Museum, de Los Angeles, nos estados Unidos, que desafiou os fãs a postarem imagens recriando suas obras de arte favoritas, utilizando qualquer coisa que tiverem em casa.

Pessoas do mundo todo 'recriam' obras de arte durante a quarentena Crédito: Reprodução

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