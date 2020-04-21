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Arte na quarentena

Desafio: internautas 'recriam' obras de arte durante a quarentena

Pessoas de diversos países estão publicando fotos em que recriam obras de arte - em especial quadros. O desafio permite que participantes foquem em uma representação fiel ou tentem fazer recriações mais bem humoradas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 08:00

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 08:00

Pessoas do mundo todo 'recriam' obras de arte durante a quarentena
Pessoas do mundo todo 'recriam' obras de arte durante a quarentena Crédito: Reprodução
Mesmo com os museus fechados, muitas pessoas estão buscando apoio na arte como forma de enfrentar o período de quarentena devido ao coronavírus. Durante o isolamento social, grupos e museus estão ajudando no processo de buscar saúde mental estimulando um desafio divertido e cheio de arte. A ideia é recriar obras famosas dentro de casa, usando e abusando da criatividade.
Um dos primeiros a lançar o desafio foi um grupo de amigos russos que criou a página no Facebook Izoizolyacia, traduzido livremente como "arte-isolamento" ou "arte no isolamento". Além deles, museus do mundo todo também estão aderindo a ideia de engajar as pessoas através das redes sociais para que elas participem da brincadeira.
No desafio, os membros do grupo russo, que atualmente estão em 470 mil, publicam fotos em que recriam obras de arte - em especial quadros, podendo focar em uma representação fiel ou tentar fazer recriações mais bem humoradas.
Pessoas do mundo todo 'recriam' obras de arte durante a quarentena
Pessoas do mundo todo 'recriam' obras de arte durante a quarentena Crédito: Reprodução
A ideia surgiu de Katerina Brudnaya-Chelyadinova, que atualmente é uma das administradoras da página. Ela publicou uma foto do marido vestido de Van Gogh, e convidou os amigos a fazer outras recriações. "A ideia era fazer algo para se divertir, para parar de ficar pensando no covid-19", comentou, em entrevista ao E+.
Após o post, Katerina recebeu cerca de 30 trabalhos dos amigos e decidiu criar um grupo no dia 30 de março de 2020 para registrar os materiais. A atividade de relaxamento e distração caiu no gosto popular e, em pouco tempo, o grupo já tinha milhares de pessoas. As regras são: é proibido publicar fotos feitas fora de casa, os trabalhos devem ser autorais e não pode usar filtros ou outras edições.
As recriações das obras de arte podem ser conferidas nesse link do Facebook.

MUSEUS ADEREM A IDEIA DO DESAFIO

Muitas instituições, como museus do mundo todo - que estão fechados ao público por conta da quarentena, também estão engajando as pessoas através das redes sociais. Um deles é o J. Paul Getty Museum, de Los Angeles, nos estados Unidos, que  desafiou os fãs a postarem imagens recriando suas obras de arte favoritas, utilizando qualquer coisa que tiverem em casa.
Pessoas do mundo todo 'recriam' obras de arte durante a quarentena
Pessoas do mundo todo 'recriam' obras de arte durante a quarentena Crédito: Reprodução

Veja outras recriações de obras de arte:

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#virearte Lavrador de café, Cândido Portinari

Uma publicação compartilhada por Eduardo Mello (@mello589375) em

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A Leitura/Almeida Jr. #virearte #arte1nãopara

Uma publicação compartilhada por Bianca Donata (@biancadonata) em

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Pietá, Michelangelo #virearte #arte1nãopara @canalarte1

Uma publicação compartilhada por Wemerson Peu de Freitas (@wemersonpeu) em

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Entrando no desafio de se transformar em arte, do @canalarte1 ! ? Confesso que essa minha parceira não colabora muito como modelo vivo e deu um certo trabalho.... ? Mas acho que o resultado ficou bacana. E sim, estou de pijamas. ? A Cigana Adormecida, de Henri Rousseau ?  Entering the challenge of transforming into art, from @canalarte1 ! ? I confess that this partner of mine does not collaborate much as a living model and gave some work.... ? But I think the result was nice. And yes, I am in pajamas. ? The Sleeping Gypsy, by Henri Rousseau ? . #virearte #arte1nãopara #MilkTheChow #ChowChow #conductor #violinist #womanconductor #maestra #maestrina #violinista #canalarte1 #rousseau #LaBohemienneEndormie #Covid19 #Pandemic #CoronaVirus

Uma publicação compartilhada por Wassi Carneiro (@wassicarneiro.conductor) em

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