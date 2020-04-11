Designer do ES faz parte de projeto divulgado na Forbes americana

O projeto “Have a Heart” que a designer de joias Carolina Neves está envolvida, criado pelo Muse Showroom, famoso showroom de joias de Nova York, ganhou destaque e menção na Revista Forbes Norte-Americana. Crédito: Divulgação

O projeto “Have a Heart” que a designer de joias Carolina Neves está envolvida, criado pelo Muse Showroom, famoso showroom de joias de Nova York, ganhou destaque e menção na Revista Forbes Norte-Americana.

Carolina junto com outros conceituados designers de joias que estão em ascensão no mundo todo, foram convidados para criar um pingente de coração seguindo o DNA e essência de cada marca.

O projeto “Have a Heart” que a designer de joias Carolina Neves está envolvida, criado pelo Muse Showroom, famoso showroom de joias de Nova York, ganhou destaque e menção na Revista Forbes Norte-Americana. Crédito: Divulgação

O projeto tem como objetivo ser uma ação solidária, sendo que além de apresentar estes designers para o mundo, parte das vendas dos pingentes estão sendo revertidas para diferentes instituições de caridade dos Estados Unidos.

Hinglyd Fonseca, empresária e estilista da Açúcar Moreno Crédito: Divulgação

A empresária de moda Hinglyd Fonseca reabriu a fábrica da sua Açucar Moreno para fabricar máscaras para doação. "Vamos doar para amigos, clientes e colaboradores em troca de 1kg de alimento não-perecível. Esses alimentos vão ser doados para famílias carentes. Espero arrecadar 1 tonelada de alimentos", diz a empresária.

BEM-VINDO!

Antônio Pedro chegou! A vovó Glaucia Baião comemora ao lado dos pais Paula Baião e Aloízio Faria Jr. Saúde pra todos vocês!

SAMP NO RANKING DAS DEZ MELHORES OPERADORAS DO PAÍS

Maior operadora de medicina de grupo do Espírito Santo, a Samp conquistou a nota máxima no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Alem de ser destaque no ranking, ficando entre os 10 primeiros lugares, a Samp também obteve a renovação do selo ouro no Programa de Acreditação das Operadoras da ANS, reforçando o seu compromisso com a qualidade do serviço, a eficiência no atendimento e a inovação em soluções que buscam a saúde e o bem-estar de seus clientes.