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Renata Rasseli

Designer do ES faz parte de projeto divulgado na Forbes americana

Carolina Neves faz parte do projeto “Have a Heart” , em que designers de joias de todo o mundo  foram convidados para criar um pingente de coração.   Parte das vendas dos pingentes será revertida para instituições de caridade dos EUA

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 05:00

Públicado em 

11 abr 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

O projeto “Have a Heart” que a designer de joias Carolina Neves está envolvida, criado pelo Muse Showroom, famoso showroom de joias de Nova York, ganhou destaque e menção na Revista Forbes Norte-Americana.
O projeto “Have a Heart” que a designer de joias Carolina Neves está envolvida, criado pelo Muse Showroom, famoso showroom de joias de Nova York, ganhou destaque e menção na Revista Forbes Norte-Americana. Crédito: Divulgação
O projeto “Have a Heart” que a designer de joias Carolina Neves está envolvida, criado pelo Muse Showroom, famoso showroom de joias de Nova York, ganhou destaque e menção na Revista Forbes Norte-Americana.
Carolina junto com outros conceituados designers de joias que estão em ascensão no mundo todo, foram convidados para criar um pingente de coração seguindo o DNA e essência de cada marca.
O projeto “Have a Heart” que a designer de joias Carolina Neves está envolvida, criado pelo Muse Showroom, famoso showroom de joias de Nova York, ganhou destaque e menção na Revista Forbes Norte-Americana.
O projeto “Have a Heart” que a designer de joias Carolina Neves está envolvida, criado pelo Muse Showroom, famoso showroom de joias de Nova York, ganhou destaque e menção na Revista Forbes Norte-Americana. Crédito: Divulgação
O projeto tem como objetivo ser uma ação solidária, sendo que além de apresentar estes designers para o mundo, parte das vendas dos pingentes estão sendo revertidas para diferentes instituições de caridade dos Estados Unidos.

Hynglid Fonseca, empresária e estilista da Açúcar Moreno
Hinglyd Fonseca, empresária e estilista da Açúcar Moreno Crédito: Divulgação
A empresária de moda Hinglyd Fonseca reabriu a fábrica da sua Açucar Moreno para fabricar máscaras para doação. "Vamos doar para amigos, clientes e colaboradores em troca de 1kg de alimento não-perecível. Esses alimentos vão ser doados para famílias carentes. Espero arrecadar 1 tonelada de alimentos", diz a empresária.

BEM-VINDO!

Antônio Pedro chegou! A vovó Glaucia Baião comemora ao lado dos pais Paula Baião e Aloízio Faria Jr. Saúde pra todos vocês!

SAMP NO RANKING DAS DEZ MELHORES OPERADORAS DO PAÍS

Maior operadora de medicina de grupo do Espírito Santo, a Samp conquistou a nota máxima no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Alem de ser destaque no ranking, ficando entre os 10 primeiros lugares, a Samp também obteve a renovação do selo ouro no Programa de Acreditação das Operadoras da ANS, reforçando o seu compromisso com a qualidade do serviço, a eficiência no atendimento e a inovação em soluções que buscam a saúde e o bem-estar de seus clientes.
A ANS divulga anualmente o desempenho das operadoras de planos de saúde, a partir de uma avaliação de diferentes itens, em quatro dimensões: qualidade em atenção à saúde, garantia de acesso, sustentabilidade no mercado e gestão de processos e regulação. O IDSS tem como objetivo estimular a qualidade dos serviços médicos prestados à população, permitindo a comparação entre operadoras e a disseminação de dados de forma transparente para quem busca informações sobre as empresas prestadores de serviços na área da saúde

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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