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Renata Rasseli

Coronavírus: Copacabana Palace fecha pela primeira vez em 97 anos

As atividades estão suspensas a partir desta sexta (10 de abril) e devem seguir até o final de maio

Públicado em 

09 abr 2020 às 12:02
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro
Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação
Pela primeira vez em 97 anos, o famoso hotel carioca Copacabana Palace terá que fechar as portas, assim como fez outros 60 hotéis da cidade. Os últimos hóspedes deixaram o local na segunda-feira (6) e só continuarão no hotel seus dois moradores: Andrea Natal, diretora geral do Grupo Belmond do Brasil, que administra o estabelecimento, e o cantor e compositor Jorge Ben Jor, que vive no hotel desde 2018.
A medida passa a valer a partir desta sexta-feira (10) e vem como resposta ao avanço do coronavírus no país. Reabertura está prevista para o final de maio. Em meados de março, o hotel passou a sofrer uma sequência de cancelamentos já por conta da doença.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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