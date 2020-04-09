Coronavírus: Copacabana Palace fecha pela primeira vez em 97 anos

Pela primeira vez em 97 anos, o famoso hotel carioca Copacabana Palace terá que fechar as portas, assim como fez outros 60 hotéis da cidade. Os últimos hóspedes deixaram o local na segunda-feira (6) e só continuarão no hotel seus dois moradores: Andrea Natal, diretora geral do Grupo Belmond do Brasil, que administra o estabelecimento, e o cantor e compositor Jorge Ben Jor, que vive no hotel desde 2018.
A medida passa a valer a partir desta sexta-feira (10) e vem como resposta ao avanço do coronavírus no país. Reabertura está prevista para o final de maio. Em meados de março, o hotel passou a sofrer uma sequência de cancelamentos já por conta da doença.