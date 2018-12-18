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Rio de Janeiro

Copacabana Palace é vendido para grupo francês

A rede hoteleira Belmond foi vendida para o grupo francês LVMH

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 22:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 22:30
Copacabana Palace é vendido para grupo francês Crédito: Reprodução Instagram
Considerado o hotel mais famoso do país e que já hospedou diversas celebridades, o Copacabana Palace foi vendido. A rede hoteleira Belmond, dona do Copacabana Palace e de mais 46 hóteis de luxo, restaurantes, trens e cruzeiros, foi vendida para o grupo francês LVMH.
Além do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, a rede era proprietária também do Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu (PR). O grupo comprador é a holding de marcas de luxo com Louis Vuitton, Guerlain, Christian Dior, Donna Karam, Moët & Chandon, Fendi, Sephora e Le Bon Marché.
Inaugurado em agosto de 1923, o Copacabana Palace foi construído pelo empresário Octávio Guinle e Francisco Castro Silva, atendendo a um pedido do então presidente Epitácio Pessoa (1919-1922), que queria um hotel luxuoso no Rio de Janeiro, então capital do país.
A compra no valor de US$ 3,25 bilhões, o equivalente a R$ 12,7 bilhões, foi anunciada na última sexta-feira (14). O negócio depende ainda da aprovação dos acionistas da empresa e de órgãos reguladores. Os investidores esperam a conclusão da transação até o fim do primeiro semestre de 2019. A data de realização da assembleia da Belmond ainda não foi definida, informou a assessoria de imprensa da rede.
Nos doze meses encerrados em 30 de setembro deste ano, a Belmond registrou receita total de US$ 572 milhões e EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de US$ 140 milhões.
O presidente do Conselho de Administração da Belmond, Roland Hernandez, avaliou que o negócio proporciona valor atraente e certo para nossos acionistas, bem como um caminho empolgante para a frente com um grupo que valoriza os ativos insubstituíveis e a forte equipe administrativa da Belmond. Para Bernard Arnault, presidente do conselho da LVMH, a Belmond oferece experiências únicas para viajantes exigentes e possui uma série de ativos excepcionais nos destinos mais desejáveis."

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