MeReinventei: série mostra histórias de quem está enfrentando a crise

Rafael Miranda, diretor e sócio-fundador da Origens Crédito: Reprodução/Instagram

Em meio à crise provocada pela pandemia do coronavírus , tem muita gente que ao invés de se queixar, reclamar, está procurando caminhos de organizar seus negócios, criando alternativas criativas e sustentáveis. A coluna RR entra nessa corrente de reinvenção e publica a partir desta quinta-feira a série #MeReinventei, que contará histórias de empresários e profissionais liberais, que estão dando sua contribuição para o Estado atravessar esse momento delicado da história mundial.

Sempre às quintas-feiras, a coluna publicará o depoimento da série #MeReinventei em formato de vídeo no IG (@zigzag_ag) e no site A GAZETA.

VENDAS VIRTUAIS

Quem abre a série da coluna RR é o empresário Rafael Miranda, sócio-fundador da grife capixaba Origens, que está apostando no e-commerce para encarar a crise. "Estamos todos trabalhando em home-office, fortalecendo o nosso braço on-line e e-commerce. Fechamos uma parceria com o aplicativo capixaba Shipp para viabilizar a entrega dos nossos produtos".