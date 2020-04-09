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Renata Rasseli

#MeReinventei: série mostra histórias de quem está enfrentando a crise

Quem abre a série da coluna RR é o empresário Rafael Miranda, sócio-fundador da Origens, que está investindo no e-commerce para encarar a crise provocada pela pandemia do coronavírus

Públicado em 

09 abr 2020 às 17:58
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Rafael Miranda, diretor e sócio-fundador da Origens
Rafael Miranda, diretor e sócio-fundador da Origens Crédito: Reprodução/Instagram
Em meio à crise provocada pela pandemia do coronavírus, tem muita gente que ao invés de se queixar, reclamar, está procurando caminhos de organizar seus negócios, criando alternativas criativas e sustentáveis. A coluna RR entra nessa corrente de reinvenção e publica a partir desta quinta-feira a série #MeReinventei, que contará histórias de empresários e  profissionais liberais, que estão dando sua contribuição para o Estado atravessar esse momento delicado da história mundial. 
Sempre às quintas-feiras, a coluna publicará o depoimento da série #MeReinventei em formato de  vídeo no IG (@zigzag_ag) e no site A GAZETA. 

VENDAS VIRTUAIS

Quem abre a série da coluna RR é o empresário Rafael Miranda, sócio-fundador da grife capixaba Origens, que está apostando no e-commerce para encarar a crise.  "Estamos todos trabalhando em home-office, fortalecendo o nosso braço on-line e e-commerce. Fechamos uma parceria com o aplicativo capixaba Shipp para viabilizar a entrega dos nossos produtos".
A empresa também está fazendo sua ação solidária. "A Origens foi uma das primeiras a encabeçar o Movimento União ES, que já arrecadou R$ 70 mil para a compra de cestas básicas, que serão distribuídas a famílias carentes", conta Rafael.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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